9 trikova za neutralisanje mirisa bijelog luka u ustima

Neprijatan zadah nije razlog za izbjegavanje bijelog i crnog luka jer su njihove zdravstvene dobrobiti vrijedne toga. Samo je važno znati kako se riješiti zadaha koji ostaje poslije njihove konzumacije, a taj problem je moguće neutralisati određenim namirnicama.

Pobrinite se da vam jedna od sljedećih namirnica bude pri ruci kako biste ublažili ukus luka u ustima.

1. Pripremite vodu s limunom

Čaša vode s limunom nakon obroka je prirodno sredstvo za osvježenje i ispiranje usne duplje zbog limunske kiseline koja pomaže da se neutrališe neprijatan miris. Za brzinsko rješenje dovoljno je da grickate krišku organskog limuna ili njegovu koricu.

Supenu kašiku soka od limuna dodajte u šoljicu vode i promiješajte. Isperite usta ovim rastvorom najmanje dva-tri puta, ili po potrebi. Takođe, popijte čašu vode s limunom nakon svakog obroka bogatog bijelim lukom.

2. Pojedite jabuku

Prirodni enzimi u jabukama pomažu u razgradnji sumpornih jedinjenja. Jedna studija potvrdila je da hemijski sastav sirovih jabuka osvježava dah. Jednostavno pojedite svježu jabuku ili popijte svježe iscijeđeni sok. Ne samo da će pomoći u uklanjanju naslaga sa zuba, već će i pomoći ustima da stvore više pljuvačke, što je prirodan način borbe protiv lošeg zadaha.

Od voća su posebno efikasne jabuke, kruške, šljive, kajsije i grožđe.

3. Popijte čašu mlijeka

Punomasno mlijeko može značajno smanjiti koncentraciju sumpornih jedinjenja koje proizvodi bijeli luk, što studije i potvrđuju. Zbog visokog sadržaja vode i masti efikasni je kućni lijek koji ublažava ukus luka u ustima.

Ako u mlijeko dodate začine poput cimeta, karanfilića, kardamoma ili đumbira, dodatno ćete smanjiti koncentraciju jakih mirisnih jedinjenja i ublažiti dugotrajan miris bijelog luka.

Osim mlijeka možete isprobati i napitak od jogurta sa svježom nanom, poznat pod imenom lassi.

4. Žvaćite svježi list peršuna

Svježi miris peršuna može prikriti neprijatan miris bijelog luka. Peršun je jedan od najjačih biljnih saveznika protiv lošeg daha, zahvaljujući moćnom osvježivaču hlorofilu kojim obiluje. Svojim snažnim protivupalnim svojstvima djeluje kao prirodni čistač usne duplje, ostavljajući je čistom i bez mirisa.

Sažvaćite nekoliko svježih listića peršuna nakon svakog obroka, za svjež, ugodan dah. Uz peršun, možete koristiti i svježe listove salate, žalfije ili nane.

5. Mućkajte ulje u ustima

Mućkanje ulja u ustima je drevna praksa u ayurvedskoj medicini kojom se uklanjaju bakterije, kontroliše loš zadah, izbjeljuju zubi, jačaju desni te se na prirodan način održava oralna higijena.

Stavite supenu kašiku hladno cijeđenog susamovog ili suncokretovog ulja u usta. Mućkajte ulje polako po usnoj duplji, 15-20 minuta. Nakon toga ispljunite. Nikako nemojte progutati! Koristite ovu tehniku svako jutro i tokom dana, po potrebi.

6. Isperite usta sodom bikarbonom

Soda bikarbona je još jedan brzi kućni lijek. Svojim visokim kiselim svojstvom održava pH ravnotežu u ustima, sprečava rast bakterija i pomaže da se neutrališe ukus bijelog luka u ustima.

Dodajte čajnu kašičicu sode bikarbone u toplu vodu zajedno sa malo morske soli. Sve izmiješajte dok se sastojci ne rastope u vodi. Upotrijebite ovaj rastvor kao vodicu za usta. Promućkajte je nekoliko puta u ustima dok se ne riješite nepoželjnog mirisa.

7. Žvaćite karanfilić

Pupoljci karanfilića osvježavaju dah, dezinfikuju usnu duplju i svojim aromatičnim svojstvima uništavaju bakterije odgovorne za nastanak lošeg zadaha. Njihov snažan i prijatan miris pridonosi osvježavanju daha.

Karanfilići su dobri i za jačanje imuniteta, dok istovremeno podstiču probavni sistem na pravilan rad. Uzmite dva-tri pupoljka karanfilića i lagano ih žvaćite, kako bi se oslobodilo njihovo ljekovito ulje.

Osim karanfilića, mogu pomoći i mirisne sjemenke komorača, anisa i kardamoma.

8. Pijte vodu nakon jela

Ispijanje puno tečnosti tokom dana može biti odlična strategija za sprečavanje lošeg zadaha. To je djelimično zato što suva usta mogu povećati proizvodnju sumpora koji dovodi do lošeg zadaha. Voda pak sprečava dehidraciju i osigurava dovoljnu proizvodnju pljuvačke. Voda ili druge tečnosti takođe mogu pomoći u ispiranju usta kako biste uklonili zaostale čestice hrane ili bakterije jer one mogu doprinijeti neprijatnom mirisu.

Pobrinite se da svakodnevno popijete bar dva litra vode.

9. Pijte topli zeleni čaj

Zeleni čaj ima vrlo visok sadržaj antioksidansa koji se nazivaju polifenoli. Kao i kod enzima u jabuci, polifenoli su biljne hemikalije koje pomažu da se neutrališu jedinjenja sumpora koje oslobađaju bijeli i crni luk.

Popijte vruću šoljicu zelenog čaja nakon obroka. Topli napitak će isprati ulje iz bijelog luka koje se zadržalo na jeziku ili zubima i pomoći u osvježavanju usne duplje.

I za kraj, ako nemate puno vremena, a potrebno vam je brzo rješenje protiv lošeg zadaha, uzmite žvakaću gumu s ukusom mente kako biste osvježili dah. Žvakaće gume bez šećera mogu povećati proizvodnju pljuvačke koja može nežno da ispere bakterije i poboljša dah.

(Magazin novosti)