Alkoholna pića koja imaju i zdravstvene prednosti

Naime, ako alkohol konzumirate umjereno, on može imati poneke zdravstvene prednosti. Dijetetičari su otkrili nekoliko vrsta alkohola koje je ponekad čak i dobro popiti, piše "Mind Body Green".

Votka i džin

Bistra alkoholna pića poput votke i džina, imaju najmanje kalorija i šećera, tvrdi dijetetičarka Ami Šapiro. To znači da ih naše tijelo lakše "vari" i može da rezultira manje intenzivnim mamurlukom kod nekih ljudi. Pokazalo se da votka proširuje arterije, što povećava protok krvi i može da pomogne u prevenciji bolesti srca. Votka ima 64 kalorije, a džin 73, dok oba imaju 0 grama šećera.

Mezkal

Dijetetičari tvrde da je to najčistije alkoholno piće na tržištu. Ima vrlo malo šećera i kalorija, zahvaljujući tradicionalnom načinu proizvodnje. Sadrži 100 odsto agave, što znači da nema dodanog šećera. Proces fermentacije za mezkal koristi srce agave i uključuje prebiotička vlakna koja bi mogla imati zdravstvene prednosti poput podržavanja mikrobioma, iako je potrebno još istraživanja. Jedna čašica mezkala ima oko 100 kalorija.

Tekila

Tekila takođe ima nizak udio kalorija i šećera, a može pomoći i u ravnoteži šećera u krvi, zahvaljujući prirodnom šećeru u agavi, koja služi kao dijetalna vlakna. U jednoj čašici ima 64 kalorije i 0 grama šećera.

Crno vino

Dijetetičarka Trejsi Frimpong tvrdi da crvena vina sadrže polifenole i antioksidanse koji mogu pomoći u poboljšanju zdravlja srca i mozga. Ima otprilike 100 do 160 kalorija po čaši, a sadrži manje od jednog grama šećera.

Šampanjac

Dijetetičarka Trejsi kaže da je šampanjac zdravija opcija jer grožđe koje se koristi sadrži polifenole koji pomažu u kontroli krvnog pritiska, podstiču cirkulaciju, pa čak i poboljšavaju sistemsku upalu. Ima 85 kalorija i manje od dva grama šećera po čaši.

Kraft pivo

Kraft pivo ima najveću botaničku raznolikost, odnosno može imati više koristi od složenih profila ukusa. Ovaj zaokret u proizvodnji naglašava kvalitetu i ukus, što znači veću botaničku raznolikost i potencijal za više antioksidansa, vitamina i minerala.

Ipak, kraft piva obično imaju veći volumenski sadržaj alkohola, pa to znači i više kalorija. U jednoj flaši ima oko 200 do 300 kalorija, i 0 grama šećera, iako to zavisi i od marke piva, prenosi "b92".

