Amla: Drevna terapeutska biljka

Amla (lat. Emblica officinalis), poznata pod imenom indijski ogrozd ili amalaki, jedna je od najistraženijih ajurvedskih terapeutskih biljaka.

Amla se koristi u indijskoj kuhinji i medicini, kao i u obliku dodataka prehrani, poput praha, ulja i kapsula. Poznata je i primjena amle u njezi kose i kože. Osim toga, pripisuju joj se mnogobrojni pozitivni i terapeutski učinci. Među njima se ističu učinci na:

imuni sistem,

nivo holesterola i glukoze u krvi ,

starenje i

antikancerogeno djelovanje.

Porijeklo i rasprostranjenost

Amla ili indijski ogrozd listopadno je drvo koje izvorno potiče iz Indije. U drevnoj indijskoj mitologiji smatralo se da je upravo amla prvo drvo koje je stvoreno u svemiru. Osim u Indiji, danas je rasprostranjena na tropske i suptropske krajeve Azije, poput Pakistana, Uzbekistana, Šri Lanke, Kine, Malezije i jugoistočne Azije.

Svi dijelovi biljke koriste se u terapeutske svrhe u tradicionalnoj medicini. Ipak, žuto-zeleni okrugli plod je najčešće korišten. Osim terapeutske upotrebe, plod se koristi i u kulinarske svrhe. U Indiji se kiseli, koristi za izradu umaka, različitih povrtnih jela ili poslastice murabbah.

Terapeutski sastojci i učinci

Najznačajniji sastojci amle i dodataka prehrani u kojima se koristi su:

tanini,

alkaloidi,

fenolni spojevi (galna kiselina, elaginska kiselina, kvercetin, kamferol…),

aminokiseline,

ugljikohidrati,

vitamin C.

Amla je posebno bogata vitaminom C koji je topljiv u vodi, antioksidans je i ima važnu ulogu u zarastanju rana. Sto ml soka ploda amle sadrži 478,56 mg vitamina C, što je puno više nego u soku od narandže ili limuna, i zadovoljava 500 odsto dnevnih potreba za vitaminom C.

Fenolni spojevi i tanini prisutni u amli su takozvani bioaktivni spojevi koji nisu nužni za normalno funkcionisanje organizma, ali ipak imaju vrijedne pozitivne učinke na ljudsko zdravlje.

Upotreba u tradicionalnoj medicini

O učincima amle najviše se zna iz ajurvedske medicine. Amla se koristi u sklopu ajurvede kao "rasayana", odnosno za pomlađivanje, regenerisanje i produženje života. Vrlo je rasprostranjeno korištenje i njenih pripravaka. Raspon simptoma za koje se koristi zaista je širok i uključuje:

povišenu temperaturu,

kašalj,

astmu,

gastritis,

dispepsiju,

konstipaciju,

dijareju,

hemoroide,

kolitis,

hematuriju,

menoragiju,

anemiju,

dijabetes,

osteoporozu,

karcinom,

slabost i umor,

rano sijeđenje kose.

Takođe, primjenjuje se i u prevenciji odnosno sprečavanju pojave bolesti koje su posljedica starenja. Dakle, smatra se da učestvuje u:

odgađanju degenerativnih procesa,

odgađanju procesa starenja,

pročišćavanju krvi,

jačanju funkcija srca,

očuvanju zdravlja očiju,

rasta kose,

očuvanju kognitivnih sposobnosti.

Navedeni terapeutski učinci amle pripisuju se njenom antioksidacionom, imunomodulatornom i citoprotektivnom djelovanju, za koje su najviše zaslužni upravo fenolni spojevi, tanini i vitamin C.

Naučni dokazi o djelotvornosti?

Iako se od davnina koristi u ajurvedi, terapeutski učinci amle ili indijskog ogrozda postali su važna tema brojnih naučnih istraživanja. Mnogi farmakološki učinci koji su proizašli iz ajurvede potvrđeni su istraživanjima. Međutim, pri tome treba imati na umu da su dosad sprovedena pretežno istraživanja na životinjskim modelima, poput miševa i štakora, te ljudskim ćelijama. Još je potrebno sprovesti klinička istraživanja i proučiti uticaj amle i njenih različitih doza na ljude.

Prema članku "Traditional knowledge to clinical trials: A review on therapeutic actions of Emblica officinalis" iz 2017. godine u časopisu "Biomedicine & Pharmacotherapy", primjena amle kod oboljelih od dijabetesa tipa dva pokazala se djelotvornom kod poboljšanja lipidnog profila, HbA1c, endotelne funkcije, smanjivanja biomarkera oksidativnog stresa i upale.

Djeluje povoljno i kod dislipidemije snižavajući krvni pritisak i nivo ukupnog holesterola uz povišen nivo HDL-a, odnosno dobrog holesterola. Može pomoći u liječenju anemije, a ispiranje usta otopinom amle štiti od pojave karijesa.

U članku iz 2011. "Amla (Emblica officinalis Gaertn), a wonder berry in the treatment and prevention of cancer" naučnog časopisa "European Journal of Cancer Prevention" amla je pokazala snažni potencijal u prevenciji raka kao i pomoć u njegovom liječenju. Ona djeluje citotoksično, što znači da podstiče ćelije na uništenje, ali trenutni dokazi ukazuju na to da ne djeluje agresivno na ćelije osobe oboljele od raka, već samo na ćelije raka. Ipak, najviše su se istakli hemomodulatorni i radioprotektivni učinci. Amla može pružiti zaštitu od hemioterapije i radioterapije podsticanjem detoksikacijskih procesa u jetri i djelujući antioksidaciono.

Prisutna je u trgovinama zdrave hrane i dodataka prehrani. Dodaci prehrani s amlom obuhvataju kapsule, ulje i amla prah.

Ajurveda

Na kraju, amla se pokazala vrlo moćnom biljkom u terapiji mnogih stanja. Međutim, iako ju neki nazivaju ultimativnim lijekom za sve, još postoji potreba za sprovođenjem kliničkih istraživanja na ljudima kako bi se potvrdili njeni terapeutski učinci i definisale doze.

Još ne postoje definisane doze u zapadnoj medicini te je jedino moguće osloniti se na znanja iz ajurvede. Pri tom treba imati na umu da korištenje više lijekova i biljnih pripravaka odjednom može dovesti do nepoželjnih interakcija između njihovih sastojaka. Prije uzimanja bilo kakvog pripravka, posebno kada on ima jaki farmakološki učinak, vrlo je važno posavjetovati se s doktorom, farmaceutom ili nutricionistom.

Šta je ajurveda:

Ajurveda je sisetem tradicionalne medicine koji potiče iz Indije i stavlja naglasak na prevenciju bolesti te podupiranje dobrog zdravlja usvajanjem pravilnih navika života koje bi trebalo da djeluju pomlađujuće na organizam.