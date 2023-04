April idealno vrijeme da napravite med od maslačka

Maslačak je biljka prepoznatljiva po žarkožutim cvjetovima. Samonikla je i raste na skoro svakoj vrsti tla. Može djelovati antioksidativno, protivupalno te snižava krvni pritisak i koncentraciju glukoze u krvi dok se konzumira.

Maslačak je vrlo prilagodljiv. List maslačka je prizemni, nejednakog ruba ili više-manje urezan te dug od pet do 25 cm. Svijetložuti cvjetovi razvijaju se na vrhu šuplje cvjetne stabljike koja, kao i svi dijelovi maslačka, sadrži mliječni sok. Maslačkov cvijet je prepoznatljive žute boje, a od maslačka se može praviti i med. Maslačak se rasprostranjuje vjetrom, koji otpuhuje lagano sjeme. Raste posvuda, u vrtovima, na pašnjacima i na svim zelenim površinama. Treba ga brati u proljeće, u aprilu i maju.

Listovi maslačka sadrže:

vitamine A, C, K, B i E,

željezo,

kalcijum,

magnezijum,

kalijum.

Korijen maslačka sadrži i inulin, polisaharid, odnosno vlakno, koje djeluje prebiotički potičući rast dobrih bakterija u probavnom sistemu, ističu belgijski naučnici u radu objavljenom 2017. godine u časopisu "Gut".

Iako maslačak nekad uzimamo zdravo za gotovo, može biti izuzetno ljekovita biljka, a njegov med ukusan i zdrav.

Maslačak ima dugu tradiciju hranjive i izuzetno korisne biljke. Nažalost, postoji i tradicija prema kojoj je on tek jedan od najčešćih korova i veliki neprijatelj vlasnika travnjaka. Na našu sreću, čak i ako smo mi zaboravili kako ga iskoristiti, pčele nisu.

Med od maslačka ukusna je posljedica toga. Boja meda od maslačka zbog kristalizacije varira od intenzivne zlatnožute do tamnijih nijansi. Živa žuta boja pokazatelj je veće čistoće. Ovaj med ima jedak, oštar ukus i aromu poput cvijeta od kojega nastaje, ali jačinom je bliži eteričnom ulju maslačka. Njegov specifičan miris opisan je kao mješavina amonijaka, kamilice, sirćeta i ljepila životinjskog porijekla. Ukus je jak, srednje slatkoće, a med za sobom ostavlja opor ukus, koji je pomalo osvježavajući.

Ne postoji mnogo istraživanja koja potvrđuju ljekovito djelovanje maslačka u svrhu primjena iz tradicionalne narodne medicine, poput liječenja bolesti kostiju. Međutim, bogat nutritivni sastav maslačka znači da bi on mogao pomoći ispuniti organizam vrijednim sastojcima koji će osnažiti imunitet i poboljšati zdravlje.

Kako napraviti domaći med od maslačka?

Med od maslačka je prirodni preparat koji sami možete napraviti koristeći cvjetove maslačka i druge sastojke.

Sastojci:

4 šoljice latica cvjetova maslačka

4 šoljice vode

3 kriške limuna

pola mahune vanilije (po želji)

2 i po šoljice šećera

Priprema:

Nakon što ste ubrali maslačke, treba ih dobro oprati i izdvojiti samo latice. Možete ostaviti i druge dijelove cvijeta, ali ćete dobiti med blago gorkog ukusa.

Latice, vodu, kriške limuna i pola mahune vanilije stavite u lonac.

Smjesu dovedite do ključanja pa onda smanjite temperaturu i kuvajte 30 minuta. Sklonite lonac sa šporeta te kompletnu smjesu ostavite sa strane barem šest sati. Nakon toga preko krpe procijedite smjesu i bacite čvrste sastojke. Sačuvajte samo tečnost (filtrat).

Dobijenu tečnost prebacite u novi lonac i polako je zagrijavajte do ključanja. Polagano dodajte šećer i sve dobro miješajte dok se šećer ne otopi. Smanjite temperaturu tako da smjesa polako krčka dok se ne zgusne. To može potrajati i do četiri sata.

Nakon toga je med od maslačka gotov! Možete ga spremiti u teglice koje ste prethodno sterilizirali prokuvavanjem i zagrijavanjem u rerni. Pohranite ga u frižideru i pojedite što prije.

Naravno, treba imati na umu da ovako pripremljen med zapravo nije pravi med, već više nešto poput gustog pekmeza od maslačka. Pravi med od maslačka mogu napraviti samo pčele u svojim košnicama, ali ovako možete uživati u ukusu maslačka ako ne možete nabaviti prirodni. Dobra je zamjena za med za vegane i sve koji su alergični na tradicionalni pčelinji med, s iznenađujuće sličnim ukusom. Konzistencija je rjeđa od većine vrsta meda, no izgledom i bojom je vrlo sličan pčelinjem medu.

Ljekovitost meda od maslačka

U medu možemo pronaći dio spojeva i svojstava koji se nalaze u polenu, a koji imaju zdravstvene prednosti, a to su:

bjelančevine

kolin

inulin

dio eteričnog ulja

mineralni elementi i tvari (u tragovima)

tanini

saponini

tvari s enzimatskim djelovanjem

vitamini

Med je namijenjen poboljšanju opšteg zdravlja organizma, a posebno je djelotvoran u oslobađanju organizma od svih štetnih i toksičnih tvari. Pročišćava i regeneriše jetru, dok se u narodnoj medicini koristi kao sredstvo za ublažavanje simptoma hroničnog kašlja te za ublažavanje problema koji se javljaju kao posljedica jake želučane kiseline, snižavanje krvnog pritiska, poboljšanje probave. Nutritivno bogat, med od maslačka će omogućiti tijelu vrijedne sastojke za osnaživanje imuniteta.