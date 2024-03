Banane nisu voće, a znate li šta su?

​Jeste li znali da banana, namirnica koju mnogi konzumiraju gotovo svaki dan, zapravo uopšte nije voće? Nevjerovatno je, ali istinito! Često se događa da sjemenke smatramo voćem, a voće bobicama ili sjemenkama, a takav je slučaj i ovdje.

Dakle, banana nije voće, nego bobica iz botaničkog ugla gledanja. Naime, bobice dolaze iz jajnika s jednom šupljinom koji sadrži puno sjemenki, a upravo je to slučaj kod banane. Ona dolazi iz cvijeta s jednim jajnikom, ima neku koru i sadrži u sebi male sjemenke, one crne tačkice koje su u samoj sredini. Plod je nekoliko velikih zeljastih kritosjemenjača iz roda Musa. Kao takve, one ispunjavaju sve botaničke zahtjeve bobičastog voća i mogu se smatrati i voćem i bobicom.

Dakle, banane i jesu i nisu voće. Dok se biljka banane kolokvijalno naziva stablom banane, to je zapravo biljka koja je u dalekom srodstvu s đumbirom, budući da biljka ima sočnu stabljiku umjesto drvenaste. Ono žuto što ogulite i pojedete zapravo je voće jer sadrži sjemenke biljke.

Zanimljivo, vjeruje se da su banane nastale prije 10.000 godina, a neki naučnici vjeruju da su možda bile prvo voće na svijetu. Smatra se da su prve banane rasle u regiji koja uključuje Malajsko poluuostrvo, Indoneziju, Filipine i Novu Gvineju. Izvorne banane bile su male, duge otprilike kao prst odrasle osobe. To je dovelo do toga da su im arapski trgovci dali ime temeljeno na arapskoj riječi za prst, "banan".

Iako većina ljudi na spomen bobičastog voća prvo pomisli na borovnice, maline ili kupine, i banane spadaju u ovu kategoriju. A, baš poput ostalog bobičastog voća, banane su izuzetno važne za naše zdravlje i ishranu.

One su prepune kalijuma, koji reguliše krvni pritisak i pomaže pri zdravlju srca. Takođe, sadrže vitamine C i B te minerale soli koji brinu o našem imunitetu i zdravlju kostiju. Pomažu nam i pri probavi i sprečavaju zatvor, a sadrže i dopamin i katehin koji se bore protiv oksidativnog stresa.

Pune nas energijom zahvaljujući svojim ugljikohidratima, kao što je glukoza, a zbog triptofana nam podižu raspoloženje i smanjuju stres. Preporučuje se konzumiranje dvije banane dnevno, a prema nekim procjenama, godišnje se u svijetu pojede više od 100 milijardi banana, najviše u Ugandi, prenosi "Večernji".

