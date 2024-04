Barmen pokazao kako "vara" mušterije kada misli da su popili previše (VIDEO)

​Benji Spirs radi kao šanker, odnosno koktel majstor i nagledao se raznih tipova gostiju na svom radnom mjestu. Međutim, Benji ima posebnu taktiku za svoje bliske prijatelje, koji usprkos tome što su popili više nego što su trebali i dalje insistiraju da im da još jedno piće. Otkrio je o čemu se radi.

"Kada tvoj najbolji pijani prijatelj insistira na još jednom piću, a znaš da treba raditi ujutro", napisao je Benji uz jedan video na TikToku.

Na snimku koji je dosad pogledan više od 12.5 miliona puta, vidi se Benji kako stoji za šankom s čašom postavljenom ispred sebe. On tada okreće glavu prema mušteriji i govori im: "Da, dobro si, pravim ti piće". Barmen, koji ima više od 1.5 miliona pratilaca na TikToku, tada počinje točiti piće. Ali, umjesto da doda bilo kakvo piće u čašu, on se samo pretvara da to čini i umjesto toga je napuni samo sokom.

Benji promiješa svježe napravljeni napitak s kriškom limete prije nego što kaže mušteriji da "upravo stiže jedno jako." Međutim, bezbrižni isječak ostavio je žestoko podijeljene komentare drugih korisnika TikToka. S jedne strane, bilo je onih koji su hvalili Benjija za njegov rad i rekli da zaslužuje pohvale za svoje postupke. Ali, neki su bili u nedoumici radi li možda ovako nešto i ostalim gostima.

"Kako da nakon ovoga ponovo vjerujem nekom šankeru", "Pa ovo stvarno nije u redu. Bolje da je jednostavno odbio napraviti mu piće", glasio je jedan komentar, prenosi "Večernji". "To jednostavno nije u redu", dodala je druga osoba. "Sjajno, ovo je pravi prijatelj", napisala je treća osoba. "Imam pitanje, naplatiš li to onda kao da je pravi alkohol?", upitao je još jedan korisnik na šta mu je Benji odgovorio da ne naplaćuje.

Neko je komentarisao: "Podsjetite me da nikad ne idem u ovaj bar." Drugi korisnik društvenih mreža dodao je: "Nije bitno koliko sam pića popio, odmah bih shvatio da nešto nije u redu s pićem." Jedan je šaljivo napisao: "Nemoj mi to nikad učiniti. Daj mi još više alkohola."

