Bivši radnik kebabdžinice otkrio šta se radi s mesom na kraju dana

Bivši radnik u kebabdžinici dao je odgovor na jednu od (nekima) najvećih životnih misterija, što se radi s ostacima mesa na kraju dana?

Da se razumijemo, u kebabdžinicu se ne ide po najkvalitetnije meso, a vjerovatno je najbolje i ne razmišljati previše o döner mesu koje vam režu u lepinu ili tortilju.

No, šta se događa s "obrijanim" mesom s cilindra nabodenog na ražanj, kao i cijelim valjkom mesa? Potražili smo odgovor na Redditu, i to britanskom, s obzirom na to da na našem ta rasprava još nije pokrenuta.

"Osoba koja ga zaključa nosi ga sa sobom kući. Grli ga cijelu noć da ga zagrije", kaže jedan šaljivac, a drugi je napisao: "Ostaje na mjestu gdje je, a sljedeći dan se maknu svi suvi i drugi dijelovi koji nisu baš za jelo".

"Ostaviti da se ohladi, zamotati u prozirnu foliju, pa staviti u veliki frižider do sutradan. Prije nego što ga ponovno koriste, sastružu vanjski sloj mesa. Izvor - jednom sam pitao šefa", dodaje jedan od komentatora.

Javio se i tip koji je bivši radnik jedne kebabdžinice.

"Godinama sam radio u kebabdžinici. Niste puno u krivu. U većini mjesta za kebab vrlo su nervozni oko postavljanja novog ražnja mesa pred kraj zadnje smjene. Siguran sam da će se svako ko je ikad jeo kebab koji se čini napola zagrijan i ima komade koji izgledaju kao da su nasjeckani pitati što je sve unutra. Ali to se događa kada je pri kraju pa se koriste rubovi, vrh i dno.

I da, drugi dan kad uđeš i upališ da se grije, bilo koja dobra kebabdžinica će obavezno obrijati oko 2 sloja. Uz tu količinu začina i dodataka u njemu, prilično je siguran za jelo, većina ga zamota s nekoliko vrećica i poklopi tijekom noći", kaže on, a prenosi Index.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.