Britansko istraživanje pokazalo nevjerovatne benefite vode

Britansko istraživanje pokazalo je da što je čovjek bliže vodi - moru ili jezeru to je srećniji.

Bez obzira na to da li je pijemo, plivamo u njoj ili je jednostavno gledamo, pokazalo se da voda poboljšava naše mentalno i fizičko blagostanje.

Plivanje snižava nivo stresa, reguliše krvni pritisak, poboljšava spavanje i pomaže mišićima da se oporave poslije treninga, a ako niste osoba koja voli da pliva, možete uživati u zvukovima talasa i u šumu mora, što takođe pozitivno utiče na zdravlje.

Volas Nikols, autor knjige "Plave misli", kaže da osjećamo povezanost s morem i jezerom jer nas voda smiruje.

"Kada odete na odmor, uglavnom ste negdje blizu vode, bilo to kraj jezera, bazena ili plaže, a mnogi će izdvojiti i veću količinu novca kako ne bi morali da hodaju predugo do vode i kako bi imali predivan pogled iz hotela ili apartmana. Plaćate za taj osjećaj. Kada pitate ljude da opišu šta osjećaju u blizini vode, odnosno mora, teško im je to objasniti", kazao je Nikolas za Unilad.

Naveo je da je istraživanje pokazalo da su ljudi koji žive blizu neke vode generalno zdraviji i srećniji.