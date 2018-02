Čemu je prvobitno služio kornfleks?

Kornfleks je danas jedan od najpopularnijih tipova pahuljica za doručak na svijetu, ali malo ko zna da je ovaj proizvod prvobitno prvobitno imao vrlo specifičnu namjenu.

Džon Harvi Kelog stvorio je kornfleks krajem 19. vijeka, a na tržište ga je plasirao kao "zdrav, gotov jutarnji obrok protiv masturbacije".

Kelog je inače bio adventista, i radio je kao ljekar koji je poštovao celibat. Smatrao da je seks nezdrav i nemoralan.

Štaviše, on je toliko čvrsto vjerovao u to da seks ima negativan uticaj na mozak, da su on i njegova supruga spavali u odvojenim sobama, i nikada nisu konzumirali brak. Sva njihova djeca bila su usvojena.

Ako je seksualan odnos sa rođenom ženom za Keloga predstavljao nešto loše, masturbacija nije bila ništa manje grešan izbor, piše australijski portal Njuz.

U svojoj knjizi "Old and Young: Embracing the Natural History and Hygiene of Organic Life", Kelog je naveo neke od štetnih simptoma masturbacije, poput promjene raspoloženja, lošeg držanja tijela, pojave akni, epilepsije, lupanja srca i želje za začinjenom hranom.

Ipak, fizičar je imao rješenje za svu tu patnju.

Vjerujući da konzumiranje mesa i jako začinjena hrana pojačavaju seksualnu želju, a da je žitarice i orašasti plodovi suzbijaju, Kelog je stvorio neutralan doručak, koji "smiruje" libido.

Tako je nastao kornfleks, kakav znamo i volimo danas.

(NN/b92.net)