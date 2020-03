Da li biste probali najstariji irski viski?

​I dok u svijetu postoji veliki broj rijetkih varijanti, tek nekoliko može pobijediti najnovije izdanje o kom ovog puta govorimo: u pitanju je ultra fina mješavina koja nam dolazi iz Irske, a dio je najstarijeg asortimana viskija.

Ponuđen kao djelo Old Midleton Distillery, koja je zvanično zatvorena 1975. godine, četrdeset pet godina staro Midleton Very Rare Silent Distillery Chapter One izdanje prvo je koje lansirano iz ovog asortimana.

Sing malt viski je 1974. godine otišao na sazrijevanje, a za njega je bio zadužen emeritus destilerije, Maks Kroket. Prema navodima, ovaj viski sadrži note medne dinje, crvenih bobica i slatkih začina hrastovine.

Luksuzni napitak je sada dobio novi život pod nadzorom Berija Kroketa, koji ga je godinama nagledao i baš sad odlučio da je pravi trenutak za njegovu degustaciju.

Sve u svemu, Midleton Very Rare Silent Collection izdanje sastoji se od šest viskija starosti između 45 i 50 godina, pri čemu će jedna edicija biti predstavljena svake godine. Ove godine, u ponudi je 48 flaša, pri čemu svaka košta 40.000 dolara.