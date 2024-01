Vječito se vodi polemika da li je slanina zdrava, koliko često treba da jedemo čvarke i slično.

Ono što je nepobitna činjenica jeste da se ranije mnogo više koristila svinjska mast što mogu da potvrde i naši roditelji i babe i djede. Pitali smo nutricionistu Milku Raičević da li su i koliko zdravi slanina i čvarci i da li je njen savjet da ipak koristimo svinjsku mast.

"Da, apsolutno da. Ipak, postoji caka sa svinjskom masti. Kada je planirate za prženje, nikako ne dopustite da se ona pregreje i da počne da 'isparava' već sve sastojke koje planiramo da termički obradimo, stavimo na zagrejanu ringlu sve zajedno sa masti. Ili u najboljem slučaju možete sačekati da se tek blago zagreje i onda ubaciti ostale sastojke", kaže Milka Raičević.

S druge strane, slanina i čvarci savetuje da se koristi, ali je tu najbitnija količina.

"Ne bi trebalo više od jedne šake čvaraka i tri režnja slanine i moj savet je da to bude 'sapunjara', odnosno slanina bez mesa. Moja preporuka je da ne jedemo 'vlažnu' slaninu već da se pre odlučimo za suvu. Kako da znamo da je vlažna? To je ona hamburška slanina, pa kada počnete da je sečete, primetićete da izlazi tečnost iz nje. To je znak da je ona vlažna", kaže naš sagovornik Milka Raičević.

