Deset zakona zbog kojih više nećete pomisliti na dijetu

Mnogi od nas doživljavaju jelo kao potrebu koju treba što prije obaviti kako bi nam ostalo vremena za druge stvari poput rada, kućanskih poslova ili gledanja televizije. Redovno jedemo s nogu ili za radnim stolom, ponekad čak kod kuće na brzinu progutamo hranu s tanjira. Uključimo autopilota i mehanički nabadamo vilicom, žvaćemo i gutamo.

Čak i kada je na tanjiru zdrava hrana, ako je brzo utrpamo u sebe neće se dobro probaviti i opteretiće organe. Vrijeme za jelo trebalo bi biti vrijeme izdvojeno na vas, vrijeme za porodicu, prilika da zastanete i budete jedno sa svijetom, kako se ističe u knjizi "Alkalna prehrana" autora dr. Stephana Dominga.

S obzirom na to da nas hrana održava na životu, trebali bismo joj posvetiti više vremena. Kada to ne činimo, zanemarujemo svoj duh i brigu za sebe. Za to nećete uvijek imati dovoljno vremena, ali koristiće vam da bude što češće.

Deset koraka prema svjesnom jedenju:

1. Odvojite vrijeme za jelo. Za svaki obrok odvojite barem trideset minuta za stolom.

2. Udobno se smjestite. Nekoliko puta duboko udahnite kako biste se primirili i prihvatili da je to vrijeme odvojeno za obrok. Budite zahvalni što imate dobru hranu.

3. Osvijestite bilo kakav osjećaj nestrpljivosti i želje da ustanete i samo jedite. Možda mislite na nešto što morate obaviti, no pokušajte se koncentrisati. Ovo je vrijeme posvećeno uživanju u hrani.

4. Pogledajte hranu na tanjiru. Gledajte kako izgleda. Pomirišite je. Udahnite opojne mirise.

5. Prije nego što počnete jesti razmislite o tome koliko ćete hrane stavljati na viljušku – što manje, to bolje.

6. Kada hranu stavite u usta, polako žvaćite kako biste osjetili različite okuse i teksture.

7. Temeljno prožvaćite i to najmanje tridesetak puta. Neka hrana bude u ustima sasvim usitnjena prije nego što je progutate.

8. Između zalogaja spustite viljuškiu; važno je ne žuriti i odmoriti se kako ne biste preopteretili želudac.

9. Oduprite se želji da požurite - bilo da što prije pređete na desert ili na sljedeći zalogaj hrane, želji da ustanete i radite nešto drugo.

10. Kada pojedete, ostanite nekoliko minuta opušteno sjediti. Trebali biste se osjećati mirno, zadovoljno i nahranjeno, a ne naduto ili prejedeno. Vaše tijelo i um zahvaliće vam za odvojeno vrijeme.

(Zadovoljna.hr)