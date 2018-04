Dobar koktel mora da vas očara na prvi gutljaj

Bartenderi su svojevrsni kuvari za barom sa kreativnim nabojem. Pravi majstori profesije čuvaju i neke tajne svog zanata, one koje ih izdvajaju od prosjeka. No, proteklog vikenda je održan seminar "BarCraft by G3 Spirits", na kojem su bartenderi iz cijele BiH mogli da čuju najbitnije stvari o vodećim alkoholnim brendovima.

Začin edukativnog programa svakako je bila koktel radionica pod vodstvom Branka Popovića, bar managera u "Smuggler cocktails 'n' stuff" iz Banjaluke.

On je za "Nezavisne" govorio o čarima njegovog posla i o tome koji se ukusi najbolje slažu te koja su pravila kada su kokteli u pitanju.

Prema njegovim riječima, koktel je harmonična mješavina dva ili više sastojka, bio to začin biljka, alkoholno piće, napitak ili nešto treće.

"Da bismo napravili 'univerzalni' koktel koji odgovara svojim organoleptičkim osobinama te definiciji, moramo ga izbalansirati u toj mjeri da, kada uzmete prvi gutljaj ili osjetite prvi miris, probudite želju za sljedećim", objasnio je Popović.

Kada su kokteli u pitanju, postoji nekoliko načelnih pravila, kao i ukusi koji su u savršenoj sinergiji, no postoji i dosta stvari koje nije pametno miješati. Neke od tih stvari su, kako Popović ističe, gljive i alkohol, energetska pića i alkohol, emulzije - tačnije mliječni likeri i kokteli sa citrusima.

"Međutim, trendovi se mijenjaju i rade se varijacije, dolaskom zamjenskih proizvoda na tržište radi se spoj nespojivog. Pravila postoje, ali trendovi se mijenjaju, tako da bih citirao Pabla Pikasa u tom slučaju: 'Nauči pravila kao profesionalac, da bi ih mogao kršiti kao umjetnik'", istakao je Popović.

Svjedoci smo toga da su kokteli prava umjetnička djela, te na veliku žalost svih koktel majstora, većina ljudi svoja pića u tom slučaju bira prema izgledu ili ona koja su popularizovali filmovi i serije.

"Koliko god moderni bartending imao tendenciju rasta i razvoja, koliko god da gosti dobijaju cjelokupne priče i zaista fascinantnu prezentaciju uz sam koktel pravljen od premijum brendova, naša realnost je još uvijek (kada je Balkan u pitanju) drugačija. Postoje barovi koji mogu ponuditi zaista impresivne kreacije, ali na kraju dana i dalje su najprodavaniji klasici za koje smo svi čuli iz filmova: mojito, sex on the beach i tequila sunrise", priča Popović.

Prema starom američkom barmenskom almanahu, prvi koktel nastao je sasvim slučajno kao mješavina vrućeg destilata sa šećerom i limunom, koji se dopunjavao raznim biterima i potom rashlađivao velikim komadima leda. Danas postoje na hiljade recepata sa zvučnim nazivima. Svaki koktel majstor je i umjetnik koji stvara nove ukuse kojima bi zadovoljio svako nepce.

"Kreiranje novih pića je u opisu mog posla i naravno da volim taj dio najviše. Znate onaj osjećaj ispunjenosti kada podarite život nečemu novom, bilo to uzgoj biljke, montiranje police ili neka fotografija. Isto važi i za koktele", kazao je Popović.

Dodao je i da je opšteprihvaćena činjenica da je vodka kao čist spirit, uglavnom bez nekog posebnog mirisa ili ukusa, najzahvalnija za miješanje. Kada je riječ o samom ukusu i prezentaciji, koktel prodaje spoj više faktora.

"Džaba vam kvalitetna pića, ako ih ne znate prezentovati gostu - nećete ih ni prodati. Sa druge strane, ako imate fascinantnu prezentaciju, gost će dobiti piće, ali ako ne koristite savršene sastojke, rizikujete da se taj gost više nikada ne vrati", zaključio je Popović.

Pored koktel radionice, u prekrasnoj atmosferi planine Vlašić barmeni s područja cijele Bosne i Hercegovine imali su priliku izbrusiti svoja znanja i vještine. Naučiti da se Jägermeister idealno služi i konzumira na -18 ⁰C i kakva je razlika između četiri viskija iz Jack Daniel's porodice, koja su svi učesnici mogli i sami iskušati. Svima su za oko zapeli Hendricks gin, pozicioniran u svijetu kao najneobičniji gin koji se pije s krastavcem, i Southern comfort, piće idealno za pravljanje popularnih, ali i signature koktela.

Jäger fresh

4 cl Jägermeistera

0,5 cl Sweet&Sour mix

0,5 cl svježeg limetinog soka

Kriška narandže

Čašu za crno vino napuniti ledom i preliti Jägermeisterom, Sweet&Sour mixom i sokom limete. Doliti Sprite, promiješati i dekorisati narandžom.