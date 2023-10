Dobrobiti kiselog kupusa

Kiseli kupus je odavno deo naše tradicionalne kuhinje i uglavnom se jede zimi, u hladnim danima, jer je veoma lekovit. Sadrži brojne vitamine i minerale, koji jačaju imuni sistem, a zahvaljujući probioticima pozitivno deluje na creva. Možete ga jesti kao salatu ili prilog uz mnoga jela.

U kupusu je prisutan vitamin C i to u količini koja već u sto grama namirnice zadovoljava polovinu ukupnih potreba odraslog čovjeka, bez obzira na to da li je povrće svježe ili skuvano. Vitamin C je već dobro poznat antioksidant koji pomaže eliminaciju slobodnih radikala, onih koji izazivaju oštećenja ćelija.

Tačno je da nekima, posebno onima koji pate od povišenog krvnog pritiska, može biti problematičan sadržaj natrijuma koji iznosi više od 780 miligrama po šolji isjeckanog kiselog kupusa! Zato valja naglasiti da kupus neće mnogo izgubiti od svojih svojstava ako se dobro ispere ili ostavi izvjesno vrijeme da odleži u posudi sa čistom vodom, kako bi se smanjila količina ovog nepotrebnog sastojka, piše "Stetoskop.info".

Ima i visok sadržaj vitamina A, B1, B2, B3, B6 i E. Tu su i vitamin P (bioflavonoidi), kao i vitamin U (metilmetioninsulfonij) koji se inače koristi u terapiji gastritisa, ulkusa želuca i duodenuma.

Sam proces kiseljenja povećava biološku raspoloživost nutritivnih sastojaka. Kiseli kupus je bogat gvožđem, kalcijumom i magnezijumom, a sadrži i bakar, kalijum i mangan. Ova niskokalorična namirnica je dobar izbor i u redukcionim dijetama.

Veoma je dobar izvor dijetalnih vlakana i folata. U svježem stanju zbog procesa fermentacije sadrži žive laktobacile i enzime. Kiseli kupus je dobar za zdravlje crijeva jer sadrži vlakna i probiotske kulture. U stara vremena ova supernamirnica je zaštitila mnoge od nedostatka vitamina C i bolesti poput skorbuta.

Djelimičan nedostatak vitamina C se manifestuje gubitkom apetita, umorom, nervozom, bolovima u mišićima i zglobovima, gubitkom tjelesne težine, suvom kožom i čestim prehladama.

Mućkanjem rasola u ustima oko 30 sekundi nekoliko puta u toku dana nestaće afta. Istraživanja sprovedena posljednjih godina na kiselom kupusu potvrđuju da izotiocijanati proizvedeni u kiseljenju kupusa inhibiraju rast ćelija raka. Između ostalog, sadrži i antioksidante lutein i zeaksantin, oba važna za očuvanje zdravlja očiju.

Prema narodnoj medicini, obloge od lista imaju takođe brojne benefite, a prije svega su učinkoviti u tretmanu upala i otoka. Artritis i reuma su upalne bolesti koje napadaju zglobove, kosti i mišiće. Kupus ima protivupalna svojstva i ublažava simptome ovih oboljenja.

