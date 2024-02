Dorajaki palačinke svi obožavaju

Najpopularnije palačinke su one domaće ili pak američke, no to vam ovaj recept lako može promijeniti.

Jeste li ikad probali dorajaki palačinke?

Iako naizgle djeluju kao nešto veoma ukusno, ali kao "već viđeno", ovakvoj teksturi ćete se radovati na sam pomen ovih palačinki. Dorajaki su japanski specijalitet, ali ove duple, punjene palačinke vrlo brzo su zavele sve zemlje, a evo kako ih pripremiti bez ikakve muke.

Sastojci za dorajaki palačinke:

2 šolje brašna

1 kašičica praška za pecivo

2 jajeta

1/2 šolje šećera

1 kašika meda

3/4 šolje mlijeka

krem

voće, po želji

Priprema dorajaki palačinki:

U jednoj posudi pomiješajte brašno sa praškom za pecivo.

U drugoj posudi umutite jaja, šećer i med. Dodajte mleko i dobro promiješajte.

Sjedinite sastojke iz obe činije i miješajte dok ne postane glatko.

Krem stavite u frižider da se malo ohladi.

Zagrijte tiganj i na nižoj temperaturi zagrijte ulje.

Pola kutlače je mjera za jednu palačinkicu.

Sipajte je u taganj "iz mjesta", tako što nećete razlivati palačinke.

Kada se pojave balončići, tačnije rupice, vrijeme je da okrenete palačinku. Na drugoj strani je pecite jedan minut.

Na jednu stranu palačinke namažite jednu kašiku krema, punu, pa preklopite drugom. Ivice pritisnite kako biste zatvorili palačinke.

U punjenje možete dodavati voće, mljeveni keks ili praviti i slane verzije ovih kremastih poslastica, prenosi ona.rs.

