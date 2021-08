Engleska pita od jabuka, mirisni i sočni voćni užitak

Lagana i prhka, servirana topla ili hladna, sočna engleska pita od jabuka uvijek je dobar izbor kada su u pitanju deserti - može se jesti u svako doba godine, ali idealna je za prohladne večeri koje donose zadnji dani ljeta i oni jesenje koji nam tek predstoje.

Prijatne večeri uz šoljicu toplog čaja ili kafe upotpunite komadom pite od jabuka, za koju se vjeruje da je potekla iz Engleske i to prije više od 600 godina. Amerikanci vole da prisvajaju pitu od jabuka kao njihovu jedinstvenu tvorevinu, čak imaju izreku "as American as apple pie" (američko kao pita od jabuka), ali, ipak, jabuka se u pitama koristila mnogo prije otkrića Novog svijeta - eksperti kažu da recept za englesku pitu od jabuka datira još iz 1381. godine.

Pomisao na miris koji se širi iz rerne dok se peče pita od jabuka budi divna sjećanja na djetinjstvo i osjećaj prijatne i udobne atmosfere predstojećih jesenjih dana. Engleski način pripreme jela ima svoje čari poput ostalih kuhinja iz drugih krajeva svijeta, a čuvena pita od jabuka dokaz je njihovog vrhunskog kulinarskog umijeća - engleska pita od jabuka pruža neodoljiv voćni užitak, a za njenu pripremu neće vam trebati puno vremena.

Recept

Sastojci:

ZA PUNJENJE

500 g jabuka

1,5 kašika gustina

50 g suvog grožđa

sok od pola limuna

1,5 kašika šećera

2 kašike ruma

ZA TIJESTO

200 g brašna

125 g margarina

2 kašike šećera

5 kašika vode

malo soli

Priprema:

Prvo pripremite smjesu kojom ćete napuniti tijesto. Ogulite jabuke i narežite ih na manje komadiće, a u međuvremenu potopite suvo grožđe u rum. Nakon što ste ogulili jabuke i narezali ih na manje komadiće, pomiješajte ih sa suvim grožđem natopljenim u rumu te sa šećerom, limunovim sokom i gustinom. Smjesa je sada spremna i sve što preostaje je da napravite tijesto.

U posebnoj zdjeli otopite šećer u vodi, dodajte so, margarin koji ste prethodno naribali, te brašno. Umijesite tijesto i odvojite ga na dva dijela. Veći dio razvucite i obložite posudu za pečenje koju ste prethodno namazali margarinom. Tijesto izbušite viljuškom i dodajte smjesu od jabuke, te prekrijte manjim komadom tijesta koji ste prethodno izvaljali. Pitu pecite u rerni zagrijanoj na 200 stepeni između 30 i 40 minuta. Na kraju pospite sa malo šećera u prahu.