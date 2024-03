Evo šta zapravo znače oznake za rok trajanja namirnica

Koliko puta vam se dogodilo da hrana izgleda i miriše jestivo i vrlo ukusno, ali zbog datuma navedenog na ambalaži odlučujete da ne rizikujete i ipak je bacite?

Imamo loše vijesti za vas — u vašoj kanti za smeće završili su kilogrami i kilogrami namirnica koje ste mogli da jedete još dugo.

Jeste li znali da više od polovine stanovnika Evropske unije ne čita pravilno oznake koje ukazuju na to do kada smije da se koristi određena namirnica? Zbog toga se godišnje u EU bacaju milioni tona hrane, što se može spriječiti pažljivijim čitanjem oznaka.

U čemu je razlika između "upotrijebiti do..." i "najbolje upotrijebiti do..."?

Oznaka "upotrijebiti do..." podrazumijeva da nije poželjno konzumirati određenu namirnicu nakon navedenog datuma jer je tada nebezbjedna. U pitanju je hrana koja nema dug rok trajanja, odnosno brzo se kvari, kao što su meso, mlijeko i mlječni proizvodi i sl.

S druge strane, oznaka "najbolje upotrijebiti do..." govori samo do kada je hrana najkvalitetnija, ali ona može da se konzumira i nakon navedenog datuma. Naravno, to je slučaj samo da je ona skladištena pravilno, ako nema uočljivih pokazatelja nejestivosti poput buđi, promijenjene boje i neprijatnog mirisa, kao i ako ambalaža nije oštećena. To je slučaj sa kafom, pirinčem, čokoladom, brašnom, šećerom, solju itd.

Rezultati istraživanja koje je nedavno sproveo njemački Institut "Johan Hajnrih fon Tinen" u Braunšvajgu pokazali su da se samo u Njemačkoj svake godine baci oko 12 miliona tona hrane. Više od polovine stanovnika Evropske unije ne čita pravilno oznake koje ukazuju na to do kada smije da se koristi određena namirnica, a ogroman broj domaćinstava baca hranu bespotrebno, dok i velike korporacije šalju tone namirnica u smeće jer ne mogu da prodaju svoje proizvode nakon isteka roka upotrebe.

Kako je objavljeno u oktobru ove godine, Evropska unija planira novi zakon za prehrambene prodavnice koji će uskoro stupiti na snagu, a prva promjena tiče se hrane s dugim rokom trajanja. Do sada su namirnice koje su mogle dugo da ostanu jestive — poput kafe, tjestenine, pirinča i ulja — nosile oznaku "upotrijebiti do...", a ubuduće je ona neće imati ako se pravilno skladišti. Druga promjena odnosi se na "najbolje upotrijebiti do...", oznakom koja bi mogla da bude zamijenjena nekom drugom, poput "često dobro i nakon..." jer takva hrana ostaje jestiva još dugo.

"Ovi proizvodi se jednostavno ne pokvare dan nakon isteka roka. Situacija u kojoj ljudi uzimaju jestivu hranu iz kontejnera pokazuje koliko hitno moramo djelovati", napomenula je nedavno njemačka političarka Kristin Šnajder, prenosi RTCG.

