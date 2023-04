Francuska poslastica: Madlene, kolačići zlatne boje koji mirišu na limun

Madlene su francuski biskvitni kolači specifičnog, školjkastog izgleda, koji mirišu na limun.

Povezuju se sa francuskim gradom Komersijem, čiji su pekari nekada davno platili veliku sumu novca kako bi dobili recept za ovu poslasticu. Po spravljanju, pakovali su ih u ovalne kutije i prodavali kao specijalitet iz tog kraja. Časne sestre u 18. vijeku u Francuskoj često su izdržavale sebe i svoje škole praveći i prodajući ovaj specifični kolač.

Mnogi istoričari misle da su upravo časne sestre bile te koje su prodale ovaj recept pekarima i to u vrijeme kada su svi manastiri i katedrale u Francuskoj bili zabranjeni, za vrijeme Francuske revolucije 1789. godine.

Međutim, prema drugim pričama ili legendama, u 18. vijeku u francuskom gradiću Komersiju, u regionu Loren, djevojka po imenu Madlen napravila je ove kolačiće za poljskog kralja Stanislasa Leščinskog, koji je bio u izgnanstvu baš u toj regiji. Od tog trenutka nastala je i prava moda pravljenja madlene kolačića. Postali su popularni i u samom Versaju.

Marsel Prust je ove kolače učinio poznatim i slavnim u svom autobiografskom romanu prevedenom kao "U potrazi za izgubljenim vremenom". Ovaj roman ostao je nedovršen - zbog smrti autora, ali su njegova braća objavila knjigu 1923. godine.

"Ali u istom onom trenutku kad mi je gutljaj čaja, izmiješan s mrvicama kolača, dotakao nepce, ja uzdrhtah, svrativši pažnju na nešto izvanredno što se zbivalo u meni. Smjesta mi sve nedaće života postadoše ravnodušne, njegovi mi se porazi učiniše bezopasni, a njegova kratkoća prividna… I tad mi najednom pred očima iskrsne uspomena. Taj okus pripada komadiću madlene koji mi je u Kombreu, u nedjelju ujutro, davala tetka kad bih došao u njenu sobu da je pozdravim… Miris i okus; premda nježniji, čuvaju u sebi sjećanje, očekivanje i nadu, i kraj ruševina svega drugog, na svojim sitnim, jedva zamjetljivim kapljicama, nepokolebljivo nose cijelu golemu zgradu uspomena", zapisao je Prust o madlenama.

Iako zvuči vrlo graciozno, spravljanje ovog kolačića, kao i njegovo porijeklo, vrlo je jednostavno. Radi se o mješavini brašna, šećera, jaja i margarina uz dodatak limunove korice. Smjesa se peče u posebnim kalupima, a rezultat je spužvasti kolačić školjkastog oblika i zlatne boje.

Recept

Sastojci:

2 jajeta

100 g otopljenog margarina

100 g šećera

100 g brašna

vanilin šećer

pola praška za pecivo

rendana kora jednog limuna

Priprema:

Prije same pripreme kolača, upalite rernu da se zagrije na 180 stepeni. Šećer i jaja umutite pjenasto. Nakon toga dodajte vanilin šećer, rendanu koru limuna, brašno, so i prašak za pecivo, te smanjite brzinu miksera. Sporijim miješanjem ključno je polagano dodavati otopljeni margarin dok ne umiješate sve sastojke. Neke domaćice se odlučuju smjesu do kraja izraditi rukama. Smjesu razdijelite u kalupe za madlene (nemojte ih puniti do kraja jer će tokom pečenja narasti) i pecite osam do 10 minuta. Madlene je najbolje poslužiti uz čaj ili kafu, a po želji ih, kada se ohlade, možete posuti šećerom u prahu.*