Genijalan trik: Kako da oljuštite kuvano jaje za par sekundi?

Oljuštiti kuvano jaje nekad je zaista naporno, a ako uz to još i žurimo onda nam je potreban neki trik ne bismo li brzo bili spremni.

David Freiheit, advokat i jutjuber, ljubitelj društvenih mreža, objavio je na svom Twitter nalogu genijalan trik kao da brzo i jednostavno oljuštimo kuvano jaje, prenosi "Telegraf.rs".

Ovaj trik mu je pokazalo jedno od njegovo troje djece i on je oduševljen što je ovaj trik uspio i njemu.

Skuvano jaje uzmite u ruke i napravite nožem malu rupicu na vrhu. Sa druge strane lagano udarite jaje da ljuska pukne i time što ćete da dunete u ljusku kroz napravljenu rupicu skinete ljusku sa jajeta.

A kid just taught me an awesome hack to shelling an egg... #lifehack #hacks #cookinghack pic.twitter.com/WnnOWcLuO9