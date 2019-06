Genijalan trik za čišćenje bijelog luka

​Bijeli luk se nalazi u mnogim jelima koja spremamo, a kada vidite ovaj genijalan trik, više se nećete mučiti dok ga ljuštite.

Na Twitteru se pojavio snimak koji je oduševio mnoge. Dok su mnogi čistili luk tako što su mu uklanjali ljuske rukom, ili ga stavljali u zatvorenu posudu pa tresli dok ljuske ne otpadnu same, jedna korisnica Twittera podijelila je video-snimak i mnogima olakšala posao.

Ona je pokazala brz i jednostavan način na koji možete da ogulite i očistite bijeli luk.

Uzmite glavicu bijelog luka u jednu ruku, u drugu oštar nož i njegov vrh zabijte dublje u režanj i bukvalno ga izvucite iz ljuske.

"Kao osobi koja jede mnogo korejske hrane, ovo je najbolja metoda za čišćenje bijelog luka", napisala je korisnica Twittera koja je podijelila trik na svom profilu.

"Ovo je revolucionarno, jedva čekam i sam da probam", samo je jedan od komentara na "novootkrivenu metodu".

As someone who makes a lot of Korean food, this is the best method for getting garlic peeled! pic.twitter.com/14GGJDQhRj