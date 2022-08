Greške koje pravimo kada spremamo kisele krastavce

Imamo recept za kisele krastavce uz koji će biti kao oni kupovni iz prodavnice.

Kiseli krastavčići spadaju u jednu od najomiljenijih zimnica, ali čak i najiskusnijim domaćicama rijetko polazi za rukom da "pogodi" onaj prepoznatljivi ukus kupovnih kornišona. Šta je to što radimo pogrešno?

Šef restorana "Goodman" ukazao je na nekoliko grešaka koje većina kuvarica pravi, ne znajući da su one uzrok što zimnica nije uspjela.

"Ako su krastavci bezukusni i meki nakon kiseljenja, to je znak da ste izabrali pogrešnu sortu. Za zimnicu su najbolji oni koji imaju krupne tačkice i 'crne bodlje'. Takođe, krastavci će biti ukusniji ako birate one sa debelom korom. Povrće treba da bude malo - ne duže od 10 cm. I obavezno probajte prije kiseljenja. Ako su krastavci gorki, tu nema pomoći - bacite ih", rekao je on.

Takođe, prilikom kiseljenja morate da obratite pažnju na kvalitet vode. Bolje je koristiti flaširanu ili filtriranu, nego česmovaču, savjetuje kuvar.

Koristite krupnu so i izbjegavajte jodiranu. Dobar savjet je i da potopite krastavce u vodu prije pripreme, nekoliko sati u vodi učiniće ih čvršćim i ukusnijim.

Takođe, ne zaboravite da preokrenete zatvorene tegle, tako neće propustiti vazduh.

Recept za ksiele krastavce

Sastojci

5 kg kornišona

3 l vode

1 l sirćeta

3 kašike mirođije

lovorov list

6 kašika šećera

6 kašika soli

1 vinobra

biber u zrnu, sjeme slačice

Priprema

Kornišone operite u nekoliko voda, stavite na čistu krpu da se ocijede pa ih uspravno poređajte u prethodno oprane tegle. U svaku teglu dodajte po jedan lorber, jedan cvijet mirođije, kašičicu sjemena slačice i malo bibera u zrnu.

Zatim slijedi pravljenje preliva kojim se tegle pune: Vodu i sirće pomiješajte, dodajte so i šećer, dobro promiješajte i stavite da provri. Kada počne da ključa smaknite sa šporeta. Ostavite da se malo ohladi, pa dodajte vinobran i miješajte da se dobro rastopi. Sipajte preliv u tegle da skroz prekriju krastavčiće i dobro zatvorite svaku poklopcem.

(Stil kurir)