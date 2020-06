Jabuke bi trebalo držati u frižideru

Australijski stručnjaci za voće objasnili su da bi jabuke trebalo nakon kupovine držati u frižideru, a ne u zdjeli za voće na sobnoj temperaturi. Tvrde da će jabuke tako duže biti svježe.

Ovaj savjet je mnoge šokirao jer su bili uvjereni da jabukama nije mjesto u frižideru, ali čini se da upravo na tom mjestu ovo voće sporije propada, a i ostaje ukusnije dugo nakon kupovine.

"Potičemo trgovce i potrošače da pažljivo rukuju jabukama i spremaju ih na hladno mjesto, najbolje u frižider", napisala je kompanija Aussie Apples na svojoj web stranici dodajući da "skladištenje jabuka na hladnom mjestu osigurava gotovo jednaku svježinu kao nakon branja".

"Kad jabuke donesete iz trgovine, držite ih u frižideru jer će tako duže ostati svježe i hrskave. Ako ih ne volite jesti hladne, ujutro ih izvadite iz frižidera i do užine će biti sobne temperature", dodaju.

Takođe, postoji još nekoliko trikova. Naprimjer, da biste izbjegli da jabuka poprimi smeđu boju nakon što je prerežete, premažite je sokom limuna, limete, ananasa ili narandže. Kiselost će usporiti proces oksidacije.

Still Tasty navodi da pravilno pohranjene jabuke mogu preživjeti u frižideru mjesec do dva dana, a u zamrzivaču deset do 12 mjeseci.

Jabuke spadaju u najpopularnije voće. Sadrže dijetalna vlakna te sprečavaju debljanje, imaju nizak glikemijski indeks, kalijum koji pomaže u kontroli krvnog pritiska i vitamin C za zdrav imunološki sistem. Sadrže i kalcijum za zdrave zube i kosti, željezo za transport kisika u tijelu i cink za imunološki sistem i kožu. U njihovom sastavu se ne nalaze masti, holesterol ili soli.

