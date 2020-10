Kabak tatlisi: Jesenja poslastica zavodljivog ukusa bundeve

Istanbul se, a da ni ne primijetite, uvuče pod kožu. I to nekako meko, tiho i toplo, što je posljednja stvar koju očekujete. Kao mačka koja vam se sama smjesti u krilo.

Ništa ne može da vas pripremi na susret s gradom koji i sam živi između dva svijeta. Na taj sudar Istoka i Zapada, koji se ovdje razliva u svim bojama, zvucima, mirisima, ukusima i oblicima i gdje nije sve onako kako se na prvi pogled čini.

Strmi sokaci mogu da vas odvedu pravo na mjesta koja vas transportuju u Pariz, London, Rim, samo da bi vas svojim vijugavim putevima vratili u mistični Orijent.

Sve je moguće u Istanbulu, pa su se i najljepši slatkiši svijeta skrili upravo tamo.

Svaki viđeniji kafe, restoran i poslastičarnica u Istanbulu s jeseni na meni stavlja kabak tatlisi, odnosno u prevodu slatkiš od bundeve.

Ovaj turski tradicionalni desert, koji je veoma jednostavan za napraviti, je pravi izbor za sve one koji vole zalivene kolače, a pri tom obožavaju zavodljivi ukus bundeve.

U ovom receptu ćete osjetiti vrlo mekan i zavodljiv ukus i miris muškatne bundeve u sirupu. Desert će još ljepše izgledati kada ga prilikom serviranja pospete mljevenim pistacijama, bademom, kokosom, orasima ili tahinijem.

*Sastojci:

- 1,5 kg muškatne bundeve

- 750 g šećera

- par komada karanfilića

- jedan štapić cimeta

- za posipanje mljevene pistacije, orasi, badem

*Priprema:

Ono što se preporučuje je da pripremu započnete uveče, a završite sutradan. Nije neophodno, ali je bundevi potrebno najmanje šest sati da pusti svoje sokove. Bundevu operite, oljuštite i isijecite na željene komade približno iste veličine. Očišćenu bundevu složite u šerpu i ravnomjerno pospite šećerom. Kada ste ovo uradili stavite alu-foliju preko posude i ostavite preko noći da odstoji na sobnoj temperaturi.

Za to vrijeme bundeva će otpustiti sopstveni sok i otopiti šećer. Ostaće malo šećera u tragovima koji se nije sasvim otopio, dodajte karanfilić i cimet, posudu stavite na laganu vatru i kuvajte bez miješanja dok se bundeva ne skuva. Vrijeme kuvanja zavisi od same bundeve, čačkalicom probodite komad, pa ukoliko lako prolazi, gotova je. Nekoliko puta pojačajte temperaturu do ključanja kako bi sok postao gušći i polako postao sirup. Kada bundeva postane mekana, ostavite je u istoj posudi da se hladi na sobnoj temperaturi.

Nakon toga kabak rashladite u frižideru, izvadite neposredno prije serviranja. Poslužiti hladno, posuto mljevenim pistacijama ili orasima ili bademima.