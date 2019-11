Kada čvarak tartuf postane

Gledam TV prije neki dan, jednu od onih dnevnih emisija, novinarka je na pijaci, uživo, i čujem kako tvrdi da će vrlo brzo kilogram čvaraka koštati kao kilogram tartufa. Pomislim u sebi: o čemu ova, kakve su ovo tvrdnje i gdje se ovo dvoje može upoređivati.

Mada, ludo je ovo neko vrijeme te je sve moguće pa i da čvarak tartufu na crtu izađe. Slanina, čvarci i mast kod nas su se oduvijek smatrali "sirotinjskom" hranom, a ne delikatesom, ali sudeći po vremenu koje dolazi, čvarak će dobiti svoje mjesto u gastronomskoj mapi vrhunskih delicija. Sada su čvarci i slanina deficitarni proizvodi i to je jedan od razloga što imaju takvu cijenu i što će u budućnosti biti sve skuplji.

Nekad se jela samo ona bijela slanina, danas su skoro sve prošarane, većini ukusnije i od šunke. Sa svih strana prvo čujete kako treba jesti slaninu, kako je zdrava, a onda opet drugi tvrde kako možda i nije. Uglavnom, bolje slanina nego parizer i ostale mesne prerađevine i tačka, što se mene tiče. Ja vidim drugi problem kada je meso u pitanju, a živiš u gradu. Dostupnost! Kako znati da kupuješ kvalitetno meso? Gdje kupiti kvalitetno meso? Danas je tehnologija toliko napredovala da meso možeš da obojiš da izgleda kao da je tek izašlo iz klaonice. Dodavanjem aditiva nećete osjetiti ni promjene u mirisu i na kraju ćete biti ubijeđeni da ste kupili meso vrhunskog kvaliteta. Lijepo izgleda, lijepo miriše, svi elementi za dobar ručak su tu. Jer, šta je ručak bez mesa?!

Ali, može li se dobro ručati i bez mesa? Postoje namirnice koje meso mogu lako nutritivno zamijeniti, a nisu skupe i nedostupne. Među njima je sve popularnija LEBLEBIJA, poznata i kao SLANUTAK. Kada pomislim na slanutak sjetim se ljetovanja u Egiptu i prvog susreta s ovom namirnicom. Obratio sam pažnju da svi ovi malo krupniji gosti uglavnom hranu uzimaju s jedne strane švedskog stola, tamo gdje je uglavnom prženo meso, kuvani makaroni, itd, a ovi vitki, u značajnoj manjini, nešto preturaju po zdjelama punim povrća, uzimaju neke neobične pljeskavice i sve to serviraju s malo nekog sosa. Minimalizam teški!

Dobro to izgleda, ma odlično, ali kao prosječni Balkanac pomisliš koliko ovoga treba pojesti da bi se najeo. Priđem, pitam i kažu mi da je to falafel, pljeskavica od slanutka koja sadrži začine, bijeli luk i maslinovo ulje. Sutradan, ubacim se ja među vitke, smiksam sebi jedan taj šareni tanjir, sjednem, probam i bum, oduševim se. Eksplozija ukusa, teksture, mirisa. Jedino je nosu malo smetao neki začin unutra, a kasnije sam saznao da je to korijander. Bilo ga je previše za moj ukus. Saznao sam tada da je slanutak bogatiji GVOŽĐEM OD MESA, a pritom se ovaj mineral ne gubi kuvanjem i to je odlično. Pored toga, sadrži 23 odsto bjelančevina, 58 odsto ugljenih hidrata i oko pet odsto biljnog ulja i mnogo biljnih vlakana zaslužnih za redukciju holesterola. Kao supernamirnica izbacuje iz organizma sulfate, odnosno štetna jedinjenja koja se koriste kao konzervansi u preradi hrane.

Leblebija je dostupna tokom cijele godine, tako da u svim prodavnicama zdrave hrane je možete pronaći po pristupačnim cijenama.

Savjet - Kako odstraniti opne kuvane leblebije?!

Pored svega navedenog slanutak se prilično teško vari. Postoji taj neugodni osjećaj nadutosti. Ipak, ukoliko ćete očistiti opne sa zrna, onda će osjećaj nadutosti izostati. Kako odstraniti opne? Nakon kuvanja, prebacite leblebije u jednu posudu koju ste napunili hladnom vodom u koju ćete dodati na vrh kašičice malo sode bikarbone. Protrljajte zrna između dlanova i na površini će se naći opne. Odstranite ih i nastavite da čistite sve dok voda na površini ne bude čista.

Ako ikad poželite probati ovu superhranjivu namirnicu, predlažem brzi ručak.

Špageti od spelte sa falafelom i umakom od jogurta

Potrebno za falafel:

400 g suvih leblebija, ispranih i osušenih

1 manja glavica crvenog luka, sitno isjeckana

4 režnja bijelog luka, protisnutog ili rendanog

2 kašike svježeg, sitno sjeckanog peršuna

1 čajna kašika praška za pecivo

1,5 supena kašika soli

1 kašičica bibera, ili prema želji

Priprema:

Suvi slanutak namočite u hladnu vodu preko noći da nabubri (u zdjelu dodajte vodu visine 3-4 prsta iznad slanutka). Nakon minimalno 12 sati ga ocijedite i operite pa ponovo ocijedite i osušite.

Stavite ga u blender, dodajte ostale sastojke i izmiksajte zajedno dok ne dobijete glatku smjesu (ili štapnim mikserom u zdjeli). Smjesu stavite u frižider toliko da se smjesa ohladi.

Zatim oblikujte kuglice: namočite prste, uzimajte male komade i pravite kuglice u dlanu. Veličina kuglica treba da bude cca 2 cm. Rasporedite kuglice na tanjir.

Zagrijte ulje u oko 170 stepeni, pažljivo dodajte falafel u vrelo ulje, lagano gurkajući da se ne lijepe za dno. Pržite, okrećući prema potrebi, do hrskave i tamnosmeđe boje sa svih strana, oko pet minuta. Prebacite falafel na tanjir obložen papirnim ubrusom da se ocijedi.

Špagete skuvajte prema instrukciji na pakovanju, otprilike 125 g po osobi. Servirajte uz umak od jogurta (grčki jogurt + malo rendanog ili protisnutog bijelog luka i nekoliko kapi ulja).

Upamtite, leblebija za 24 sata očisti cijelo tijelo pa razmislite da li je uvrstiti u sedmični meni ili ne.