Kada soliti hranu

So je osnovni začin svakog jela. Poboljšava okus, redukuje vrijeme kuvanja i utiče na još mnogo toga.

Kada soliti jelo, na početku ili na kraju kuvanja, pitanje je koje muči mnoge.

Sve zavisi od toga šta kuvate. Evo nekih smjernica.

Pasulj

Postoje nesuglasice oko toga kada se so dodaje u lonac prilikom kuvanja pasulja. Tradicionalna vjerovanja kažu kako dodavanjem soli na početku kuvanja usporavamo termički proces, pa pasulj osim što mu duže treba da se skuva, može ispasti tvrd. Neki vjeruju da so može i usporiti i ubrzati kuvanje. Ako pitate nekog kuvara kada treba soliti grah, reći će da to treba činiti na kraju, kad omekša.

Tjestenina

Kada je u pitanju tjestenina, so je uvijek potrebno dodati na početku, odnosno u lonac s vodom u kojem ćete kasnije kuvati tjesteninu. Tjestenina je teški skrob koji za vrijeme kvhanja buja i upija određeni postotak vode kako bi omekšala. Za vrijeme kuvanja u slanoj vodi, tjestenina upija so s vodom, a rezultat je bolji okus.

Riža

Slično tjestenini, rižu takođe solimo na početku kuvanja kako bi apsorbovala slanu vodu tokom termičke obrade. Razlika je u tome to što nam je za rižu potrebna manja količina soli. Ipak, postoji još jedan razlog za to. Riža tokom kuvanja, kao što svi dobro znamo, postaje ljepljiva smjesa. Ako so dodamo nakon što je već kuvana, kristali soli će se neravnomjerno zalijepiti za nju zbog čega će svaki zalogaj imati drugačiji okus.

Luk

So izvlači tečnost iz hrane. Kada je dodate povrću, omekša ga te je to potrebno uzeti u obzir prije samog kuvanja, imajući na umu šta želimo postići kuvanjem. Ako dinstate luk i želite da poprimi tamnu, zlatnu boju te ima karamelizovanu koricu, dodajte so na kraju dinstanja. Tako ćete ga začiniti a neće postati gnjecav. Ako ipak želite mekši luk, nastojte ga posoliti na početku kuvanja.

Meso

Meso uvijek solite prije početka pečenja. Za vrijeme pečenja na šporetuu, roštilju ili u rerni, sirovo meso se skuplja i tek kasnije upija sve okuse. Posolimo li sirovo meso prije pečenja (i dodamo uobičajene začine), ono će puno bolje upiti začine te će biti ukusnije.

Krompir

Sirovi krompir upija so više nego bilo koja druga namirnica, stoga se često preporučuje da se ubaci u jelo koje smo presolili kako bi izvukao višak soli. Prilikom kuvanja krompira polovinu količine soli koja piše u receptu dodajte odmah u lonac s vodom kako bi kuvanjem upio slanu vodu. Preostali dio soli dodajte nakon što je krompir kuvan, navodi Tportal.hr.