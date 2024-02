Kakao je koristan za mršavljenje, srce, pritisak, mozak

Ukoliko se redovno i pametno koristi, jedan od najpopularnijih slatkih začina na svijetu može biti dragocjen saveznik u očuvanju zdravlja.

Kakao je sirovina koja se dobija zahvaljujući sušenju i mljevenu djelova biljke kakaovac (Theobroma cacao), najpopularnije po tome što se od nje pravi čokolada.

Smatra se da je kakao prah prva koristila civilizacija Maja u Centralnoj Americi, a Evropa ga je upoznala u 16. vijeku, kada su ga španski konkistadori donijeli na Stari kontinent. Tada je kakao korišćen kako zbog svog punog i neobičnog ukusa tako i zbog njegovih prednosti po zdravlje.

Medicinska platforma Healthline piše da postoji mnogo blagodeti koje kakao pruža zahvaljujući svojim važnim biljnim jedinjenjima, a ovo su najpoznatije. Ako jedete redovno kakao prah, ovo su samo neke od stvari koje ćete učiniti za svoj organizam.

Unijećete obilje polifenola

Polifenoli su prirodni antioksidansi koji se nalaze u voću, povrću, čaj, vinu i – čokoladi!

U studiji objavljenoj 2017. u medicinskom magazinu Frontiers in Nutrition, navodi se da su polifenoli povezani s mnogim zdravstvenim prednostima, od kojih su neke smanjenje upale, bolji protok krvi, niži krvni pritisak, poboljšanje nivoa holesterola...

Ipak, imajte u vidu da prerada i zagrijavanje kakaoa mogu dovesti do toga da on izgubi neka od svojih korisnih svojstava, a često se tretira i sredstvima za smanjivanje gorčine, pa nivo flavanola može opasti za čak 60 odsto.

Možda ćete imati stabilniji krvni pritisak

Kakao, bilo u obliku praha, bilo u crnoj čokoladi, može pomoći u snižavanju krvnog pritiska, navodi se u studiji objavljenoj 2016. u medicinskom listu Critical Reviews in Food Science and Nutrition.

Taj efekat je prvi put primijećen kod ljudi koji piju kakao u Centralnoj Americi, koji su imali niži krvni pritisak od njihovih rođaka s kopna, koji ga ne konzumiraju, stoji u radu australijskih naučnika objavljenom 2017. u časopisu Cochrane Review.

Healthline navodi da postoje nalazi koji sugerišu da kakao može biti od pomoći i za smanjenje rizika da će doći do srčanog ili moždanog udara, odnosno za jačanje kardiovaskularnog zdravllja.

Radi se o tome da kakao, bogat flavanolom, poboljšava nivo azot-oksida, koji otpušta i širi arterije i ostale krvne sudove, poboljšavajući protok krvi.

Više istraživanja, uključujući ono objavljeno 2016. u listu Critical Reviews in Food Science and Nutrition, pokazalo je da kakao može da pomogne u smanjenju LDL holesterola, koji je poznat kao "loš". Uz to, autori kažu i da kakao može imati efekat razrjeđivanja krvi sličan aspirinu, da smanjuje otpornost na insulin i upalu u organizmu.

Možda će vam mozak i njegove funkcije biti efikasniji

Više studija pokazalo je polifenoli, poput onoga koji se nalazi u kakaou, mogu da smanje rizik od neurodegenrativnih bolesti, tako što poboljšavaju moždane funkcije i protok krvi.

Flavanoli mogu da prođu krvno-moždanu barijeru, piše Healthline, i uključeni su u biohemijske puteve koji proizvode neurone i važne molekule za funkciju vašeg mozga. Takođe, utiču na proizvodnju azot-oksida, koji opušta mišiće krvnih sudova i poboljšava dotok krvi u mozak. Možda ćete biti bolje raspoloženi.

Često se čokolada koristi kao način da popravimo raspoloženje, a nauka dokazuje to nije bez razloga.

Pored pozitivnog uticaja protiv mentalne degeneracije, postoje dokazi da kakao može poboljšati simptome depresije, ponovo zahvaljujući flavanolu, kao i pretvaranju triptofana u prirodni stabilizator raspoloženja serotonin, neurotransmiter koji češće zovemo "hormon sreće".

U medicinskom magazinu Depression and Anxiety 2019. godine objavljena je studija koja je, nakon istraživanja u kom je učestvovalo 13.000 odraslih, povezala crnu čokoladu s nižim rizikom od simptoma kliničke depresije.

Možda će vam biti lakše da regulišete dijabetes

Iako je pretjerivanje sa čokoladom loša ideja ako pazite na šećer u krvi, kakao bi mogao da ima antidijabetički efekat, navodi Healthline.

Studije su pokazale da flavanoli iz kakaoa mogu usporiti varenje i apsorpciju ugljenih hidrata u crijevima, poboljšati lučenje insulina, smanjiti upalu i stimulisati unos šećera iz krvi u mišiće, ali je svakako potrebno još istraživanja nad ljudima.

Možda ćete lakše smršati

Smatra se da kakao može pomoći u dostizanju zdrave tjelesne težine regulacijom upotebe energije, smanjenjem apetita i zapaljenskih procesa, kao i povećanjem oksidacije masti i osjećaja sitosti.

Studija objavljena 2015. godine u listu Archives of Internal Medicine pokazala je da su ljudi koji su češće jeli čokoladu imali nizak indeks tjelesne mase, iako se konzumiranje ovog slatkiša povezuje s više kalorija i masti.

Trik je u nepretjerivanju, naravno, a uvijek je dobar izbor čokolada od 70, 80 ili više odsto kakaoa, prenosi RTCG.

