Kako breskvama produžiti životni vijek

Breskve su jedan od onih luksuznih i omiljenih detalja koje nam ljeto čine slađim i ukusnijim. Poznajemo i volimo breskve u desertima kao što su voćne salate sa šlagom, pinakote, domaći kolači, zapečene u rerni, ali su takođe divne u slanim jelima kao što su kaprese salate ili čak pice.

Mana im je samo jedna: ubrane breskve imaju kratak životni vijek i lako dobiju "modrice" zbog svoje delikatne kože i ubrzo omekšaju. Portal "RealSimple" nudi nekoliko savjeta za produženje zrelosti vaših bresaka u kućnim uslovima, što znači i produžetak uživanja u ovoj kraljici ljetnih voćkica.

Kako čuvati breskve

Prvi korak je da utvrdite da li su breskve zrele ili ne. Ako su prilično čvrste i nisu posebno mirisne, još nisu zrele. U tom slučaju ih čuvajte na stolu ili kuhinjskoj ploči na sobnoj temperaturi u jednom redu poređane (da biste izbjegli modrice) nekoliko dana ili dok ne budu lijepe i zrele. Kada malo popusti pri laganom pritisku na kožicu ploda, znak je da je breskva zrela.

Zrele breskve je najbolje pojesti odmah, ali ako to nije moguće, čuvajte ih u frižideru. Hladno okruženje će usporiti proces zrenja i kupiti vam malo vremena. U oba slučaja, breskve operite prije jela, nikako prije stavjanja u frižider, jer kora breskve ima prirodni konzervans.

Sok od limuna čuva breskve

Ako je moguće, čuvajte breskve cijele, jer će se isječenoj breskvi sa izloženim "mesom" ubrzati proces zrenja. Uz to, ako pravilno čuvate sječene breskve, one mogu da izdrže do četiri dana u frižideru. Počnite tako što ćete ih poprskati sokom od limuna ili limete kako biste spriječili da porumene, a zatim ih stavite u pokrivenu posudu i stavite u frižider.

Možete li zamrznuti breskve?

Ukratko, da, možete potpuno zamrznuti breskve! U stvari, zamrzavanje bresaka je odlična ideja ako želite da izbjegnete bacanje hrane, a ostaće svježe u zamrzivaču od šest do 12 mjeseci.

Zamrznute breskve možete koristiti u bilo čemu, od džema do ovsene kaše ili smutija do koktela, pa ih je dobro imati ih pri ruci. Preporuka je da ogulimo breskve prije nego što ih zamrznemo da bismo kasnije uštedjeli muke.

(Telegraf.rs)