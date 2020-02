Osim što je veoma zdravo povrće, luk je poseban začin svakom jelu, međutim, prilikom rezanja izaziva negativnu posljedicu - suze. U nastavku teksta donosimo vam nekoliko trikova kako da izrežete luk, a da ne zaplačete.

Često se postavlja pitanje zbog čega plačemo kada režemo luk, a stručnjaci objašnjavaju da za vrijeme njegovog rezanja enzimi koji se nalaze u kori luka u dodiru sa zrakom mijenjaju svoj sastav i tako počinju iritirati oči.

S obzirom na to da su oči povezane sa nervnim sistemom, on reaguje na to plakanjem, odnosno, puštanjem suza. Na svu sreću i za to je pronađeno rješenje, te su tako otkriveni trikovi koji pomažu da prilikom rezanja luka izbjegnete suze.

Režite luk ispod vode

Jedan od načina jeste da režete luk ispod vode i najbolje je da to radite u posudi koja ima ravno dno. To može biti problematičan proces jer voda usporava kretanje noža, ali ako dovoljno čvrsto držite luk, bez problema ćete ga izrezati

Režite luk u blizini plamena

Rezanje luka u blizini vatre, odnosno, plamena takođe će vam pomoći da izbjegnete suze. Naime, vatra uzima kiseonik iz vazduha, a tako privlači i čestice luka. Najlakši način je da uključite plin na šporetu i blizu njega režete luk. Još jedan provjeren trik je da zapalite svijeću i stavite je u blizini daske na kojoj režete luk.

Ohladite luk prije rezanja

Još jedan od trikova je da prije rezanja, luk stavite i frižider na pola sata ili čak cijeli dan. Hlađenje luka usporava proces promjene enzima iz ovog povrća u gas.

Oštar nož i limunov sok

Kada režete luk najbitnije je da to radite oštrim nožem. Što je nož oštriji, tako je rez precizniji i luk otpušta manje enzima. Takođe, nož možete namazati i limunovim sokom jer on smanjuje nivo gasova.

Ispupčeni dio luka zadnjeg odrežite

Kada počnete rezati luk, dio iz kojeg raste korijen, odnosno, onaj ispupčeni dio luka, trebali biste odrezati zadnji, a ne prvi. Ako se on odreže prvi, luk počinje ispuštati svoje gasove i prije nego što ga uopšte počnete rezati. Stavite luk na dasku i režite prema korijenu te njega kasnije samo bacite.

Zadržite dah dok režete luk ili koristite ronilačke naočale

Možda će vam zvučati čudno, međutim, jedan od trikova je i da zadržite dah dok režete luk ili možda da koristite ronilačke naočale koje će znatno smanjiti udisanje plinova koje otpuštaju enzimi luka, a i zaštitiće vam oči. Najbitnije je da se oni ne udišu jer automatski šalju poruku mozgu da se "mora odbraniti suzama".

(klix.ba)