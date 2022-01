Kako da peršun ostane svjež

Peršun nije samo aromatična, dekorativna, začinska biljka koja će poboljšati ukus jelu, već ljekovita i hranjiva biljka koja je poznata i u prirodnoj medicini. Njen nutritivni sastav, obilje vitamina i minerala čine je svakako posebnom.

Možda niste znali da peršun obiluje vitaminom C i to u svom prirodnom obliku što je jako važno, jer ga na taj način organizam najlakše usvaja. U poređenju sa drugim voćem i povrćem koje tradicionalno vezujemo za C vitamin, peršun ima oko tri puta više ovog vitamina od limuna i pomorandže.

Poslije kivija i šipka, peršun je biljka koja najviše sadrži vitamina C. Posebno je značajno to što nam je dostupan, nije skup i ima ga preko cijele godine. Na 100 grama peršuna nalazi se oko 150 odsto dnevnih potreba vitamina C. Višak vitamina C se vrlo lako izbacuje iz organizma putem mokrenja.

Kako da očuvamo peršun što duže svježim?

Peršun je nezgodna biljka za čuvanje, ali je jedna od omiljenih za kuvanje. Po mom mišljenju sušeni peršun gubi ukus, ali ga uvijek možete zamrznuti u posudama za led. Samo bacite peršun u procesor za hranu sa malo vode da se pretvori u pire, a zatim ga prebacite u posude za kockice leda i zamrznite. Kada vam zatreba peršun, samo ga izvadite, odmrznite i upotrebite.

Ako želite da vaš peršun duže traje u svježem stanju, ovo je moj prijedlog kako da ga čuvate. Ova tehnika održava vaš peršun svjež najmanje 10 dana u frižideru. Prvo, malo odrežite stabljike. Zatim napunite staklenu teglu sa malo vode, ubacite peršun.

Zatim stavite plastičnu kesu na vrh i gumom je pričvrstite za teglu tako da bude sigurna. Stavite u frižider. Zamijenite vodu kad postane smeđa. Kad god vam zatreba svjež peršun, samo izvadite teglu i koristite u skladu sa tim.

(Magazin novosti)