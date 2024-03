Kako da samostalno naučite kuvati

Želite naučiti kuvati ukusna jela i postati odličan kuvar/ica ali ne znate odakle početi niti koja pravila vladaju u kulinarskom svijetu?

Budite bez brige, jer ćete u nastavku moći pročitati nekoliko savjeta koji će vam pomoći da savladate kulinarske trikove.

Odakle početi, koji su prvi koraci?

Za početak, posmatrajte, i ne počinjite odmah sa težim receptima. Ne možete tek tako naučiti kuvati komplikovanja jela, a posmatranje je prvi dio učenja osnova kuvanja.

Ove osnove uključuju guljenje povrća, kuvanje istog, a sljedeći korak je proučavanje izvora koji sadrže detaljne preporuke za pripremu različitih jela, od najjednostavnijih do najsloženijih. To su tzv. kuvarice, enciklopedije, a zatim i kursevi. Vjerovatno početni eksperimenti neće uvijek biti uspješni, no osnovni savjet od kojeg zavisi ukus hrane je da se sve trebate raditi s ljubavlju. Tajna svakog jela je u tome što ga ne morate uvijek kuvati tačno po receptu, već biste trebali uzeti u obzir šta voli vaša porodica ili prijatelji.

Tako svoje prve kulinarske korake možete započeti običnim sendvičima, zatim preći na salate, a postepeno na kuvanje čorbe, a tek kasnije na komplikovanija jela s mesom.

Ukratko:

- pripremite jednostavna jela,

- kupite dobar kuhinjski pribor (lonac, tave, nekoliko noževa, rende, daska…),

- napravite preuređenje tako da je što je lakše biti u kuhinji,

- upoznajte se s receptima, odnosno s redoslijedom osnovnih radnji,

- savladajte nekoliko jela, ali se ne zaustavljajte tu.

Osnove kuvanja

Kada počnete kuhati, zapamtite da je teško kuhati ukusnu hranu od nekvalitetnih i starih proizvoda, pa se savjetuje da birate samo svježe.

Postoji mnogo načina za kuvanje hrane, a to može biti prženje, kuvanje, mariniranje, pečenje…

Nakon što ste odlučili kako ćete prerađivati ​​hranu, započnite s kuvanjem jednostavna jela, čijih recepata se i sami sjećate. U početku pažljivo koristite so i začine te ih dodajte malo po malo, a vremenom ćete se naviknuti na to i znaćete kada da prestanete. Savjet je da ne ostavljate šporet bez nadzora, te ne odlazite iz kuhinje na duže vrijeme, jer će hrana vjerovatno izgorjeti.

Kao što smo već spomenuli, ako trebate naučiti kako kuhati hranu brzo i ukusno, počnite s najjednostavnijim jelima, koja su često i najukusnija.

Slijedite sljedeće korake

Kako biste naučili kuvati, nekoliko osnovnih tehnika kuhanja. Ako pretpostavimo da svi znaju kako se prži, kuha i dinsta, sljedeći korak je da pokušate skuvati nešto na sljedeći način:

Propržite - Potrebno da sipate više ulja u tavu, sačekajte da se zagrije i u njega ubaciti pripremljenu hranu. Prženje uključuje stalno miješanje, a ponekad se mogu dodati posebni umaci.

Pečenje – Ovaj vid pripreme hrane je možda i najlakši, jer ne zahtjeva nikakve veštine. Povrće treba staviti u tepsiju ili pleh, posoliti, posuti omiljenim začinima, preliti uljem i staviti u zagrijanu rernu. Jedino na šta trebate obratiti pažnju je da na vrijeme izvadite tepsiju.

Karamelizacija – To je nešto između pečenja i dinstanja, ali je duži proces koji pomaže da se šećer "izvuče" iz namirnica (kao što su luk ili šargarepa) i pretvori ih u karamel.

Gotov proizvod ima slatkast ukus, tamnu boju i jaku aromu. Ova tehnika pomaže da obični proizvodi budu ukusniji ili da se koriste prilikom kreiranja neobična jela. Na primjer, karamelizovani luk možete koristiti kao sastojak umaka za bifteke, fila za pite ili podloge poznate francuske supe.

Naučite sastojke

Između ostalog, kuvanje je i zabavno, pa u skladu s tim, pokušajte na primjer, pronaći pet različitih načina kuvanja piletine s povrćem. Tako možete napraviti tjesteninu, skuvati supu, sve zajedno ispeći, kuvati variva ili pržiti na tanke kriške.

Evo koje namirnice možete kombinovati:

Riba i limun - Kombinacija koja se može koristiti i za prženje, i za pečenje, ali i za bilo koji drugi način pripreme ribe.

Paradajz, bijeli luk, paprika, sir - Prva tri sastojka idealna su za supe, umake, variva i za pečenje. Očigledno, tjesteninu ili pizzu od prva tri sastojka savršeno nadopunjuje sir.

Jaja i slanina, povrće i slanina - Možda je slanina sama po sebi nezanimljiv proizvod, ali kada se kombinuje sa npr. kajganom, tada nastaje savršen balans. Isto važi i za povrće, jer im slanina daje dimnu notu, te ih čini ukusnijim i bogatijim.

Naučite koristiti začine

Nije dovoljno znati samo odabrati sastojke, već trebate naučiti i začine. Ovo su neke klasične kombinacije s kojima će vaše jelo sigurno postati svjetlije, ali poželjno je da pokušate kombinovati nove začine.

Evo nekoliko prijedloga:

Za povrće

- Crni biber, beli luk, ruzmarin,

- Crni biber, beli luk, kopar, ren, celer,

- Crni biber, crvena paprika, beli luk, kopar, peršun, ren.

Za jela od mesa

- Anis, korijander, kopar, muškatni oraščić, bijeli biber, paprika,

- Komorač, celer, kardamom, luk, beli biber,

- Piment, crni biber, karanfilić, đumbir, luk.

Za supe/čorbe

- Majoran, menta, ruzmarin, žalfija, čubar, timijan,

- Celer, majoran, peršun, čubar, bosiljak,

- Sve vrste buketa garni: francuski, nemački, engleski.

