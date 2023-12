Kako da spriječite bacanje hrane za praznike?

Na trpezama se tokom praznika obično nađe pregršt hrane, a u većini slučajeva i mnogo više nego što je potrebno. Veća količina onoga što se pripremi u tom periodu se ne pojede, te završi u otpadu, a kako biste tokom ovih praznika smanjili količinu hrane koja se baca, u nastavku možete pročitati nekoliko savjeta kako efikasno iskoristiti hranu koja nam je na raspolaganju.

Savjeti kako da smanjite bacanje hrane

Evo nekoliko bitnih smjernica kako smanjiti bacanje hrane za vrijeme praznika:

*Isplanirajte potrebnu količinu hrane - Prije nego što počnete sa pripremom praznične hrane, pažljivo isplanirajte koliko vam je iste potrebno, a s obzirom na broj ljudi. Nema potrebe da pravite toliko hrane da možete nahraniti duplo više ljudi nego što će ih u stvari biti za trpezom.

*Sortirajte namirnice - Tokom kupovine, čuvanja i pripreme, odvojite sirovu od gotove hrane, jer tako možete izbjeći kontaminaciju hrane i osigurati da ona koju ste kupili bude bezbjedna i samim tim pogodna za konzumaciju.

*Zamrznite hranu - Dobra stvar je što možete zamrznuti sve, i to od kupovnih proizvoda do ostataka mesa i ostale kuvane hrane, kao što su ostaci ručka ili večere. No, jednom odmrznutu, odnosno ranije pripremljenu hranu, najbolje je konzumirati tokom 24 časa nakon odmrzavanja.

*Označite hranu - Dobra ideja je da se označi hrana koja je zamrznuta, a možete označiti i datum kada je zamrznuta, kako biste bili sigurni koliko će dugo ta hrana biti bezbjedna za upotrebu.

*Iskoristite ostatke hrane - Ako ste ipak tokom praznika pripremili preveliku količinu hrane, uvijek postoji opcija da većinu ostataka iskoristite za pripremu drugih obroka. Pripremljenu hranu, kao što su ostaci mesa, prvo treba ohladiti, staviti u plastične kutije i zamrznuti nekoliko sati nakon pripreme. Zamrznutu hranu najbolje je polako odmrznuti preko noći u frižideru ili mikrotalasnoj, a zatim dobro zagrijati, pa takvu konzumirati ili je, ipak, možete iskoristiti za pripremu drugih jela.

Evo još nekoliko savjeta

Napravite maksimalno tri do četiri vrste kolača - Ako odmah na početku uzmete u obzir omiljene vrste kolača svojih ukućana i eventualno gostiju koji će vas posjetiti tokom praznika, sigurno ćete na vrijeme shvatiti da nema potrebe za 10 umjesto tri-četiri vrste kolača.

Odolijevajte akcijama - Iako vas akcije dozivaju sa svih strana, kupujte samo ono što ćete stvarno iskoristiti. Svi znamo da je teško odoljeti svim akcijama u marketima, međutim, treba biti realan i kupiti samo ono što je stvarno potrebno i što će se, na kraju krajeva, i iskoristiti.

Ako imate viška hrane, podijelite onima koji nemaju - Ovaj savjet biste možda uvijek trebali imati na umu, a posebno tokom praznika, kada se sve dijeli. Uvijek postoje siromašnije porodice, možda i u vašoj bližoj okolini, a sve je bolje nego bacati hranu.

