Kako da vam jagode traju što duže?

Dva kuvara tvrde da je njihov način očuvanja jagoda neprevaziđen i da će zahvaljujući ovom triku vaše jagode trajati mnogo duže. A potrebno je svega nekoliko minuta da to uradite.

Jagode su nesumnjivo omiljeno voće mnogima, ali njihov rok trajanja može da bude problem.

Ipak, stručnjaci tvrde da brz i jeftin trik sa jednom običnom namirnicom iz kuhinje može da zadrži njihovu svježinu mnogo duže.

Autori kuvara, Ariel Klein i Samanta Lefler, naime, kako prenosi "Mirror," tvrde da trik sa običnim bijelim sirćetom pomešanim sa vodom može da sačuva vaše voće tokom cijele nedelje, i duže.

"Često savršeno zrele jagode imaju tendenciju da se pokvare za samo nekoliko dana nakon što ih kupite, što je često problem", napisali su i dodali: "I ne samo što su svježe jagode skupe, već je njihovo često bacanje u đubre besmisleno traćenje hrane".

Da bi izbjegli ovo, kuvari savjetuju da potopite svoje jagode u tečnost napravljenu od jednog dijela bijelog sirćeta i tri dijela vode na nekoliko minuta. Nakon toga, voće treba iscediti i okapati dva-tri minuta, a potom dodatno prosušiti papirnim ubrusom. Zatim ih stavite u hermetički zatvorenu staklenu posudu u frižideru.

Bijelo sirće je popularno sredstvo za konzerviranje zahvaljujući svojoj "sirćetnoj kiselini" - supstanci koja sirćetu daje polarizirajući, oštar miris. Kada se voće i drugo povrće stavi u njega, njihova kiselost se takođe povećava i svi preostali mikroorganizmi se u tom procesu ubijaju.

Zauzvrat, to smanjuje mogućnost brzog rasta buđi i pomaže da hrana ostane svježa mnogo duže.

Ako vam se ideja o korišćenju sirćeta na vašem voću ne sviđa, uvijek možete i da zamrznete jagode kako biste im "produžili" život.

"Apsolutno možete zamrznuti jagode! I za razliku od nekih drugih namirnica, one mogu da se zamrznu u gotovo bilo kom obliku: cijele, prepolovljene, isječene ili čak zgnječene", prenose kuvari i objašnjavaju da jagode mogu da ostanu u zamrzivaču i do njeverovatnih 10 do 12 mjeseci, a da se odmrznu za samo 15 do 30 minuta.

Nemojte da se uznemirite ako izgledaju malo tamnije ili mekše nego inače, to sasvim normalno. Biće odlične u smutiju ili u jogurta ili sa žitaricama, prenosi ona.rs.

