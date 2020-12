Kako vam ove godine praznična čarolija može biti još slađa

Bliže nam se najljepši dani u godini. Iako je ova na izmaku vjerojatno najizazovnija koju ste do sada doživjeli, probajte se prisjetiti zašto se svaki put uvijek iznova najviše veselite upravo ovom čarobnom dijelu godine. Možda zato što čitav svijet odjednom nekako postane malo sentimentalnije i puno pozitivnije mjesto?

A možda je do mirisa cimeta u prazničnim keksima ili kuhanog vina koje grije naše ruke (i naše želuce). Možda je do pretrpanog hladnjaka koji se jedva zatvara od sve one hrane koju s puno ljubavi spremate za svoju porodicu, a možda je samo do sladunjavih pjesmica koje dopiru sa baš svih radio stanica. Zaista nije važno. Dok god se odmaknemo od onog svakodnevnog pesimizma koji nas okružuje i konačno vidimo mogućnost nekog boljeg, sretnijeg i ljepšeg života. Čarolija koja obuzima svijet tijekom prazničnih dana tako doista postaje opipljiva.

A što su praznici bez mirisa kolača? I što su praznici ako se nećemo svi – a pod svi mislimo najuža porodica jer je ova godina jednostavno takva – okupiti oko stola. Znate već kako to ide, netko voli kremaste kolače, netko voli prhke, netko želi torte, netko se baš zaželio onih punjenih pekmezom… I na kraju se na prazničnoj trpezi nađe poneki od svake vrste, za svaki ukus i za svaku vrstu slatkog zuba. I mi u Dr. Oetkeru mislimo na sve vaše želje i potrebe – zato smo već godinama vaš najbolji pomagač u slatkim trenucima – posebno onima koji se nekako moraju zapamtiti. A ove nam godine, sigurno ćete se složiti, baš treba nečeg slatkog, lijepog, toplog i porodičnog. Stoga ispunite svoj dom mirisom najukusnijih slastica uz dodatke i mješavine za kolače iz Dr. Oetkera.

Čarolija pripremanja slastica uz Dr. Oetker uvijek je slatka, ali ove godine će nekome od vas postati još slađa!

Kako bismo vam barem malo uljepšali kraj ove vrlo neobične godine, a porodnična druženja učinili još veselijima, pripremili smo veliku nagradnu igru u kojoj ćemo odabrati čak 25 sretnih dobitnika! Uključite se u tradicionalno praznično darivanje Dr. Oetkera jer svaki dan od 1.12. do 25.12. netko od vas možete osvojiti multifunkcionalni Bosch kuhinjski robot. Zvuči kao odličan poklon pod bor, zar ne?

Kako biste sudjelovali u velikoj nagradnoj igri potrebno je kupiti vaše omiljene Dr. Oetker proizvode u vrijednosti od 5KM, sačuvati i fotografirati račun te ga zajedno sa svojim osobnim podacima unijeti na www.oetker.ba.

Učinimo zajedno ove praznike najboljima ikad. Sretno!

O kompaniji Dr. Oetker

Dr. Oetker, tvrtka s tradicijom dužom od jednog stoljeća, vodeća je na tržištu proizvoda i provjerenih recepata za kolače. Od tada pa sve do danas, velika porodična internacionalna kompanija Dr. Oetker, dio koje je i Dr. Oetker BiH, ostaje sinonim za strast prema kolačima. Od dodataka i mješavina za kolače preko deserata i dekora, Dr. Oetker je specijalist za pečenje i dekoriranje s najboljim asortimanom čiju kvalitetu prepoznaju i cijene potrošači svih generacija. Brojne recepte, savjete i trikove pronađite na www.oetker.ba.