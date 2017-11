Kivi: Voće koje reguliše probavu, štiti od raka i čuva vid

Egzotično voće kivi dolazi iz Kine i smatra se kineskim nacionalnim voćem. Intenzivnog je okusa, sočan, kremast i sa crnim sjemenka-ma. Nadasve je neobičan zbog svoje smeđe, dlakave kore, koja skriva slatko zeleno meso puno crnih košpica. Prepun je antioksidansa i sadrži vitamin C, i to u većoj količini od na-randže. Odličan je izvor kalija, vlakana, vita-mina A i E.

Originalni naziv mu je bio kineski ogrozd, no stanovnici Novog Zelanda preimenovali su ga u kivi po istoimenoj endemskoj ptici.

Ovo južno voće jača imunitet, reguliše krvni pritisak i probavu, pomaže u liječenju respi-ratornih oboljenja, glavobolje i stresa. Redo-vnim konzumiranjem svežeg kivija smanjuje se količina triglicerida u krvi za 15 odsto. Osim toga, pomaže i u zacjeljivanju rana, održavanju zdravlja kostiju, zuba i desni, ap-sorpciji gvožđa, a pozitivno djeluje i na proba-vni sistem.

Pomaže kod probave

Kivi ima moćno djelovanje na probavni trakt, ali se o tome rjeđe govori zbog mnogih drugih dobrobiti koje ovo voće donosi.

Mnogo ljudi ima probleme s lošom proba-vom, a najčešći simptomi su:

nadutost

bol u trbuhu

otežano i nepotpuno pražnjenje

vjetrovi

loše raspoloženje

Ovi simptomi otežavaju kvalitet svakodne-vnog života, a ako ih zanemarite, mogu do-vesti do ozbiljnih zdravstvenih problema.

Ako imate ove probleme, posegnite za kivi-jem i uvjerite se u njegovo ljekovito djelova-nje. Zbog svojih izvanrednih digestivnih svoj-stava, odličan je izbor za doručak. Toliko je efikasan da postoje čak i preparati za proba-vu na bazi ekstrakta kivija.

Reguliše krvni pritisak

Kivi je bogat izvor elektrolita kalija, koji igra važnu ulogu u održavanju pravilnog nivoa tečnosti u tijelu. Takođe, reguliše rad srca i krvni pritisak te se suprotstavlja negativnim učincima natrija.

Snižava holesterol

Vlakna u kiviju mogu smanjiti nivo lošeg (LDL) holesterola. Kako smanjuje nivo ho-lesterola, tako smanjuje i rizik od nastanka srčanih bolesti i srčanog udara. Pravilan unos kalija je ključan za zdravo srce, a kivi je jedan od najboljih izvora kalija.

Smanjuje trigliceride

Jednim istraživanjem pokazalo se da, ako je-dete kivi svakog jutra, on može imati dejstvo jednako aspirinu, za koji je poznato da spre-čava nastanak krvnih ugrušaka. Kivi smanju-je nivo triglicerida u krvi za čak 15 odsto. Na taj način sprečava nakupljanja plaka na stjenkama arterija te čuva zdravlje srca i krvnih sudova.

Smanjuje rizik od raka

Flavonoidi i karotenoidi koji imaju antioksida-tivno djelovanje štite tijelo od slobodnih radi-kala. Slobodni radikali mogu uzrokovati niz bolesti, uključujući i rak. Kivi štiti DNA od oksidacijske štete, zbog čega se rizik od nastanka raka još više smanjuje.

Čuva oči

Vitamini A, C i E imaju antioksidativno djelo-vanje. Nekoliko istraživanja je dokazalo kako kivi može smanjiti rizik od nastanka staračke makularne degeneracije, i to za 36 odsto. Ki-vi sadrži lutein i zeaksantin, tvari koje se pri-rodno nalaze u ljudskom oku. Lutein pomaže kod filtriranja štetnog plavog svjetla, što po-maže u sprečavanju bolesti oka uzrokovanih starenjem.

Štiti disajni sistem

Jedno istraživanje pokazalo je da kivi može spriječiti bolesti disajnog sistema, a naročito efikasnim pokazao se kod djece. Istraživanje je pokazalo da pet do sedam porcija kivija sedmično može smanjiti kašalj za 27 odsto, kratkoću daha za 32 odsto, nadraženost no-sa za 28 odsto i hronični kašalj za 25 odsto. Za sve to je zaslužan vitamin C.

Mane kivija

Jedna zamjerka kiviju je to što je čest aler-gen. Mnogi ljudi su alergični na kivi i imaju teške simptome ako ga unesu u svoje tijelo. Drugi mogu biti blaže alergični, a da toga ni-su ni svjesni jer nemaju teže simptome. Sve u svemu, ako primijetite da se vaše tijelo dru-gačije ponaša nakon jedenja kivija, najbolje bi bilo da ga zaobiđete.

Jutarnji smuti od kivija

Smuti od kivija bogat je antioksidansima koji štite vaše ćelije, a čija sjemenke vas snabdijevaju proteinima i omega-3 masnim kiselinama.

Kivi, čija sjemenke i zobene pahuljice bogati su vlaknima koja će vas dugo držati sitima.

Sastojci:

2 oprana kivija

1 supena kašika čija sjemenki ili svježe mlje-venih lanenih sjemenki

2 supene kašike zobenih pahuljica (po želji)

2,5 dcl vode

Priprema: Smiksajte kivi i zobene pahuljice s vodom pomoću blendera ili štapnog miksera. Ulijte u čašu i dodajte sjemenke.

Promiješajte i odmah popijte.

Nutritivne vrijednosti/kalorije