Ko se boji (kozjeg) sira još?!

Ugodan razgovor sa dvije urednice, jedna glavna i odgovorna, druga urednica rubrike, pretvorio se u prijedlog da na stranicama "Nezavisnih novina" hrani damo značaj kakav ona realno ima u ovom trenutku u svijetu.

Da pišemo o namirnicama i kako ih lako upotrijebiti. Da skrenemo pažnju na određene namirnice koje iz nekih razloga kod nas ne uživaju ugled kakav bi trebalo da uživaju. Moja želja je da kroz ove tekstove skrenem pažnju koliko su neke namirnice zapostavljene, a važne, koliko su dostupne, a nekorištene... Sve to u nadi da ćemo doprijeti do svih onih kojima bi takve informacije bile od koristi. Fotografije pripremljenih jela su autentične, da ne kažem - autorske. Malo ćemo pisati, malo kuvati. Ne znam kako je odluka pala da prvi tekst bude o kozama, odnosno kozjem mlijeku, siru, surutki, skuti, ali ako je to bila prva pomisao, onda neka bude tako, ovo je tema koja zaslužuje pažnju jer to je namirnica koja je kod nas lako dostupna, ali nije shvaćena ozbiljno.

Ako ste se nekada zapitali koju je životinju čovjek prvo pripitomio, odgovor je, vjerovali ili ne - koza. Ona je mala i mobilna i nevjerovatno izdržljiva u svim vremenskim prilikama. Spremna je da se hrani gotovo bilo čim biljnog porijekla.

Kravlje i kozje mlijeko imaju na prvi pogled sličan sveukupni sastav, ali kozje mlijeko ima daleko više kvalitetnih, rekli bismo, dobrodošlih masnih kiselina iz srednjeg lanca koje, kako kažu stručnjaci, povećavaju sagorijevanje masti u organizmu i predstavljaju odličan izvor energije koju ćelije raka ne mogu da koriste. Zapamtite ovo: dr Johanna Budwig, koja je čak sedam puta bila nominovana za Nobelovu nagradu, kozjom skutom u kombinaciji s uljem lana izliječila je veliki broj teških bolesnika. Drugo, američke bolnice kozji sir, mlijeko pa čak i meso koriste za liječenje karcinoma. Kozje mlijeko dalo je dobre rezultate u liječenju srčanih bolesti, dječje epilepsije, fibroznih cista, bolesti žuči i žučnih kamenaca i mnogo drugih.

Generalno gledano, kozje mlijeko je daleko sličnije ljudskom nego kravlje i preporučuje se ukoliko ste netolerantni na laktozu kravljeg mlijeka. Postoji tvrdnja da je proizvodnja kozjeg sira stara najmanje 10.000 godina.

Nutricionisti tvrde da je kozji sir veoma bogat izvor kalcijuma, magnezijuma i fosfora, te vlakana koja ubrzavaju metabolizam, zbog čega ga toplo preporučuju u zdravim dijetama. Snižava šećer i loš holesterol u krvi. Sadrži za trećinu manje kalorija i nepoželjne masnoće od tipičnog kravljeg sira. Bogat je proteinima, i to onima koji se lako i brzo sagorijevaju i mišiće direktno snabdijevaju vrlo potrebnom energijom i aminokiselinama. Za one koji razmišljaju da prestanu jesti meso, kozji sir može biti odlična, odnosno najbolja moguća zamjena.

Što se tiče same proizvodnje, u prosjeku ove životinje dnevno daju od dva do četiri litra mlijeka. Nakon što se obavi proces i dobije mlijeko, slijedi proizvodnja. Za jedan kilogram sira potrebno je oko deset litara mlijeka.

Dovoljno smo bili ozbiljni, nego, da pripremimo nešto.

Znate onu, "tamo i koza pod ručnom pase"? Upravo to ukazuje da je koza spremna na sve za dobar zeleni zalogaj. To će se bez sumnje na kraju odraziti na kvalitet mlijeka i sira. Komšo, kako ga ja iz navike zovem iako živimo na dva različita kraja grada, kaže da kozji sir ima blaži ukus, bez onog karakterističnog mirisa, ukoliko koze jedu suvu hranu, čitaj - sijeno. Komšo je svakoj kozi dao ime, zove ih i priča s njima, tepa im i čini mi se da one cijene njegov dobar tretman - zato daju mlijeko odličnog kvaliteta. Ipak, nisam ekspert kako najbolje hraniti koze, ali po pitanju ukusa, komšin mladi sir idealan je za deliciju koja je na prvu samo za hrabre, ali već na drugi zalogaj se spremno traži treći.

Mladi kozji sir, u kombinaciji sa svježim smokvama, listićima badema i meda - ovo je jedna odlična, zdrava kombinacija za desert, koji će vas iznenaditi i nakon kojeg ćete drugačije gledati na miks ovih namirnica. Za pripremu vam treba desetak minuta. Vrijeme potrebno za pojesti - cca minut. Više će vam trebati ukoliko ispuštate karakteristični zvuk kada vam je nešto ukusno. Rerna se ne uključuje, broj uprljanih sudova minimalan i ne moraš biti kuvar, ali uopšte.

1. Mladi kozji sir složite na tanjir, prelijte s malo meda, jedna kašičica.

2. Složite smokve izrezane na tanke kolutove

3. Smokve složite na sir, prelijte još jednom kašikom meda i na kraju pospite listićima badema, može još malo meda i preko badema, nije baš po receptu, ali - ko se buni na slađe.

I to je to !

Savjeti:

Trebalo bi da vam nož bude prilično oštar kako biste lako izrezali smokve, ako ćete rezati one baš zrele, a takve su poželjne, naravno.

Drugo, znam da su kod nas listići badema prilično skupi (oko četiri KM za 100 g) pa ih možete zamijeniti običnim bademima, koje ćete blago poprižiti u suvoj tavi, čisto da puste miris i da se aktiviraju ulja, a potom ugrubo sjeckati.

Zaključak: Pretpostavljam da će mnogi od vas reći onu čuvenu riječ kada im nešto nije ukusno, ali probajte, poslije svega napisanog u vezi s kozjim sirom, vrijedi i, vjerujte mi, iznenadićete se. Sjetite se na kraju, prema legendi, kozjim sirom se hranio lično vrhovni grčki bog Zevs, a neki misle da slavni Čarli Čaplin svoju izrazito živahnu dugovječnost od 94 godine duguje svojim omiljenim namirnicama u ishrani: kozjem siru, maslinovom ulju, crvenom vinu i crnom hljebu.

O smokvama namjerno neću sada, njima ide posebna tema, jer ako je nešto "kraljica mediteranskog voća", onda zaslužuje posebnu pažnju, kraljevsku. A bademi, med...

Sve prednosti kozjeg mlijeka:

1. Kozje mlijeko ima antikancerogeno, antibakterijsko i antialergijsko djelovanje.

2. Najsličnije je po svom sastavu majčinom mlijeku.

3. Kozja surutka pomaže u čišćenju otrova iz organizma i jača imunitet

4. Probava kozjeg mlijeka traje oko 40 minuta, a kravljeg otprilike dva i po sata.