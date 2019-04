Kokteli - rapsodija različitih ukusa

Uvriježeno je pravilo da se kokteli najbolje slažu s bazenima i barovima na plaži. Vole se na ljetnim zabavama, ljetnim terasama i klubovima, savršeno odgovaraju uz lepršave ljetne haljine, sandale ili kupaće kostime, a pristaju svakoj ruci. No, upravo te tvrdnje prošlog vikenda na već tradicionalnom druženju "Barcraft by G3 Spirits" oborili su umjetnici koktel čarolija Denis Memić i Filip Pleteš. Svojim umijećem u miksanju ukusa alkoholnih pića, spirita i začina zajedno su pokazali da su kokteli prava rapsodija ukusa i raj za nepce te su prisutnima poručili da koktel, da bi bio izvrstan, mora biti cjelokupan, počevši prvenstveno od kvaliteta alkohola pa sve do izbora čaše i dekoracije, koja je neizostavni dio svakog koktela.

Miksanje koktela nije nimalo lako te je za prava pića potrebno istinsko znanje. Kombinacija različitih i sličnih hemijskih struktura je ovdje ključna. Slične molekule privlače jedna drugu, a različite se odbijaju. Slične molekule kada se spoje čine agregate, koji imaju potpuno drugačiji okus nego kad se piju zasebno. To načelo se koristi za veliki broj uparivanja namirnica.

Imajući u vidu da je miksologija pića prava umjetnost, "G3 Spirits" je posebnu pažnju posvetio tehnici spravljanja koktela. Tako su na ovom druženju okupili vlasnike ugostiteljskih objekata, bartendere i prijatelje kompanije na dvodnevnom druženju, gdje su pokazali sve najbolje iz ove branše.

Prezentovani su neki od najboljih koktela iz portfolija "G3 Spiritsa", kao što su Jäger Q, Jäger Fresh, Lynchburg Lemonade, Apple Bee, viski Sour i Old Fashioned, Monkey Business i mnogi drugi.

Koktel majstorije u kući

Koktel je stimulativno alkoholno piće koje u originalu sačinjava miks destilovanog alkohola, šećera, vode i gorkih pića, ali sastojci su i voćni sokovi, med, šlag, led, mlijeko, biljke i slatka pavlaka. Kokteli su nastali u egzotičnoj Španiji, gdje se nakon nekada veoma popularne borbe pijetlova slavilo tako što su se ispijale velike kolićine alkoholnih pića raznolikih boja nalik na pijetlov rep. Otud i reč cocktail (cock-pijetao, tail-rep).

Kokteli su danas posebna umjetnost i lepeza ukusa je beskrajna. Za svačiji ukus ponešto, od onih blagih i sladunjavih preko osvježavajućih, do onih gorkih, žestokih i teških. Oni mame ukusom, ali i izgledom, jer već su na prvi pogled šareni, veseli i simpatični. Koktele jednostavno možete napraviti i sami, u sopstvenoj kuhinji, pritom se poigravši dekoracijom. Možda ukus neće biti savršen poput onog iz bara, ali uvijek se vrijedi poigrati. Pozovite prijatelje i zajedno uživajte u vašim koktelima, uz smijeh i dobru muziku, ili jednostavno se umotajte u baden-mantil, pustite dobar film i sa čašom ukusnog koktela opustite se sami.

Mohito:

Neki ga smatraju čak i najboljim koktelom na svijetu. Bio je omiljeno piće Ernesta Hemingveja i Bridžit Bardo. Osvježavajuć je i neobično ukusan.

Sastojci:

- 60 ml bijelog ruma

- 1 kašičica žutog šećera

- sok od pola limete

- soda

- listići nane

Priprema: Sve sastojke dobro promiješati u šejkeru s mrvljenim ledom, dekorisati listićima nane i korom limete.

Zlatna flaša za zlatne trenutke

Pored edukativnih radionica, prisutnima je predstavljen i novitet u portfoliju, ali i na tržištu BiH - Bottega Gold Prosecco. Najbolje iz Italije predstavljeno u elegantnoj zlatnoj boci očaralo je nepca prisutnih. Prosecco svježeg okusa, dobijen vinifikacijom grožđa glera već je na prvom predstavljanju dobio svoje fanove.