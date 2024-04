Koliko dugo piletina može stajati u frižideru i zamrzivaču?

Sirova piletina, koju kupujete u mesnici, može u frižideru stajati do dva dana. Takvo meso se može razlikovati od zapakovanog na kojemu piše rok trajanja. Naime, zaposleni u trgovinama moraju paziti na temperaturu frižidera u kojima stoji piletina i drugo meso kako bi se bakterije ne bi počele razmnožavati. U mesnici radnici izrežu samo ono što će se vjerovatno prodati tog dana i nema navedenog roka trajanja pa je moja preporuka potrošiti takvu piletinu u dva dana, savjetuje Martin Buknavaž, stručnjak za hranu iz SAD-a.

Takođe, savjetuje da pileće meso koje ste kupili zapakovano i otvorili isto potrošite u roku dva dana.

"I način na koji čuvate sirovu piletinu u frižideru utiče na to koliko će trajati. Prvo provjerite je li frižider ispravne temperature: na 5 ili ispod 5 stepeni. Najbolje mjesto za čuvanje piletine je u najhladnijem dijelu frižidera, što je obično donja polica. Takođe se pobrinite da sirovu piletinu skladištite u najboljim posudama za pohranu hrane, u tzv. hermetički zatvorenim posudama, kako ne bi bila izložena vazduhu ili vlazi, što može uzrokovati stvaranje štetnih bakterija. Osim toga, to će osigurati da bakterije iz piletine ne dođu u kontakt s drugom hranom u frižideru" kaže ovaj stručnjak.

Ako ste kupili piletinu sa žara u trgovini, ona može trajati u frižideru tri do četiri dana. Isto vrijedi i ako ste sami pripremali piletinu, bez obzira jeste li je pekli, kuvali ili pržili. Drugim riječima, ne očekujte da će bilo koja vrsta piletine koju ste skuvali u nedjelju biti ok do četvrtka, pojašnjava Martin Buknavaž.

Naglašava da je važno pravilno skladištiti termički obrađenu piletinu, baš kao i sirovu.

"To znači da je čuvate u hermetički zatvorenoj posudi kako ne bi bila izložena vazduhu ili vlazi. Kuvana piletina koja nije pravilno uskladištena, ili je pokvarena, počeće razvijati bakterije koje dovode do trovanja hranom. Dvije su vrste bakterija koje se mogu formirati na pokvarenoj kuvanoj piletini, a to su pseudomonas putida i aeromonas hydrophila" objašnjava.

Zamrzivač je savršeno mjesto za spremanje sirove i kuvane piletine koju nećete odmah pojesti. Smrznuta sirova piletina može stajati u zamrzivaču mjesecima. Na primjer, cijelo sirovo pile može trajati do godinu dana, dijelovi piletine devet mjeseci, a iznutrice i mljevena piletina tri do četiri mjeseca, kaže stručnjak.

"Što se tiče kuvane piletine, ona će biti dobra u zamrzivaču nekih četiri mjeseca" dodaje.

Buknavaž savjetuje da vjerujete svojim čulima, a ovo su sigurni znakovi da piletina više nije dobra za jelo:

- Ima neugodan miris.

- Sluzava je.

- Boja se promijenila iz ružičaste u sivu, žutu ili zelenu, prenosi "RD".

