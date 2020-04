Korona obustavila proizvodnju Zaher torte

BEČ - Bečki hotel "Saher", poznat širom svijeta po original "Zaher torti", zbog pandemije virusa korona ne proizvodi ovu poslasticu, koju većina turista koja posjeti glavni grad Austrije ponese sa sobom.

Šef "Sahera" Matias Vinkler kaže da se ne isplati držati otvorenu proizvodnju za par komada Zaher torti.

On je ukazao i na problem luksuznih hotela i naveo da je moguće da će proći tri do četiri godine do povratka na nivo prije virusa korona.

Za visoku gastronomiju i hotelijerstvo, posebno je u vrijeme krize neophodno da se zadrže obučeni saradnici, naglasio je on.

Kazao je da već postoje i scenariji nakon virusa korona.

Što se higijenskih propisa tiče, u luksuznom hoteljerstvu oni su svakako ispunjeni.

Šef "Sahera" podvukao je i da za predstojeće ljeto vlada velika nesigurnost. Inače austrijska vlada najavila je da će hoteli moći od 29. maja ponovo da rade.