Kraljica slasti: Lubenica štiti ljudsko srce, prostatu i kožu

Crvena, sočna i rashlađena lubenica (Citrullus vulgaris) je pravi melem za tijelo u vrelim ljetnim danima. Osim što gasi žeđ, lubenica vrlo povoljno djeluje na rad organa za varenje i izlučivanje vode iz organizma.

Njen prijatan i osvježavajući ukus prvi su otkrili narodi pustinje Kalahari u Africi. U 13. vijeku Maori su je donijeli u Evropu, a uz pomoć robova dalje je prenesena u Ameriku.

Danas je na planeti uzgajaju svi narodi gdje može da uspijeva, ali u proizvodnji prednjači Kina.

Uopšte nije slučajno što je lubenica ovako rasprostranjena. Po ukusu i hranljivoj vrijednosti poredi se s najboljim vrstama voća. Ali, iako za nju kažemo da je voće, ona ja zapravo povrće - poput bundeve i tikve.

Lubenica je izvrstan izvor vitamina C, vitamina A, kalijuma i magnezijuma, sadrži puno vode, a ima samo 30 kalorija na 100 g.

Ljekovita svojstva lubenice

Lubenica nije samo ukusno, nego i zdravo voće. Sadrži aktivne tvari koje ublažavaju upalna stanja, te antioksidanse koji nas štite od slobodnih radikala. Odličan je diuretik jer stimuliše rad bubrega. Povećava stvaranje urina, što pogoduje izbacivanju toksina iz organizma.

Za osobe sa slabim libidom, lubenica je savršeno voće. Naime, lubenica sadrži fitohemikaliju citrulin, koja ima svojstvo opuštanja krvnih žila čime utiče na libido. U 120 grama lubenice nalazi se čak 150 miligrama citrulina.

Takođe, lubenica je bogat izvor nutrijenata važnih za zdravlje srca kao što su vitamini A, C i B6. Sadrži kalijum i magnezijum, dva minerala koji su poznati po tome što pomažu regulisati krvni pritisak. Lubenica je odličan izvor vitamina B1 - vitamina koji učestvuje u proizvodnji energije. Košpice lubenice nisu štetne - upravo suprotno. Bogat su izvor magnezijuma, fosfora, kalijuma i drugih minerala. U azijskoj medicini košpice lubenice se koriste za čišćenje bubrega i u druge medicinske svrhe.

Istraživanja američkih naučnika pokazala su da paradajz više nije "kralj likopena". Jarkocrvene podvrste lubenice istisnule su aktuelnog "kralja", jer je ustanovljeno da u njima, pored 92 odsto vode, preostalih osam odsto odnosi se na izuzetno važan sastojak likopen, antioksidans koji štiti ljudsko srce, prostatu i kožu.

Čišćenje organizma lubenicom

Ako želite iskoristiti sezonu lubenica i pritom očistiti svoj organizam, napravite jednodnevno čišćenje organizma lubenicom. Ujutro i naveče popijte čašu probiotičkog jogurta, a ostatak dana jedite samo lubenicu.

Nije određeno koliko lubenice smijete pojesti - to zavisi samo o vama. Ako želite, tokom dana možete pojesti i do pet kilograma lubenice. Bez obzira na to što lubenica sadrži čak 92 odsto vode, tokom čišćenja svejedno treba da pijete vodu. Idući dan započnite voćem, a nekoliko sati nakon toga možete pojesti kuvano povrće ili laganu supu. Čišćenje tijela lubenicom je zdravo i nije naporno za organizam. Ovo čišćenje možete napraviti dva puta mjesečno u ljetnom periodu.

Lubenica za vitku liniju

Kao i sve voće, lubenica pomaže pri mršavljenju i održavanju željene tjelesne težine. Zbog visokog sadržaja vode smanjuje apetit i ima osvježavajuće djelovanje.

Ali, lubenica ima visok glikemijski indeks. Ako patite od šećerne bolesti, jedite lubenicu uz drugo voće niskog glikemijskog indeksa.

Ulje sjemena lubenice

Ulje sjemena lubenice tradicionalno se koristi u kulinarstvu, naročito u zemljama Srednje Amerike i Afrike. Njegove hemijske karakteristike pokazuju visok udio proteina, koji dostiže nivo od čak 38 odsto. Ima karakterističnu boju ćilibara, aroma mu je nalik lješniku, sadrži relativno visok procenat nezasićenih masnih kiselina, među kojima je najviše zastupljena linolna. Dokazano je i umjereno prisustvo zasićenih masnih kiselina, među kojima su najdominantnije palmitinska i stearinska. Mada nisu dokazana posebna ljekovita svojstva ovog ulja, ono je zbog lješnik arome veoma prijatnog, a neobičnog ukusa, koje do izražaja dolazi posebno u salatama.

Zrele lubenice

Lubenice prestaju zriti nakon što se uberu, stoga ih je važno kupiti zrele jer imaju najbolji okus i najviše hranjivih tvari, uključujući vitamine, antioksidanse i enzime. Zrela lubenica ima žutu ili kremastožutu "potrbušnicu" - dio na kojem je ležala na tlu. Ukoliko nemaju "potrbušnicu" to može biti znak da su prerano ubrane. To se ne odnosi na one bez sjemenki. Prije čišćenja, lubenicu je potrebno oprati kako bi se uklonili zaostala zemlja i bakterije.

Energetska vrijednost [kcal]: 30 Vitamin C [mg]: 8.1