Krastavac čisti od otrova i čuva zdravlje

Krastavci su jedna od najstarijih i najboljih namirnica za zdravlje i ljepotu. Pun je vitamina i minerala zbog čega spada u grupu namirnica koje zovemo superhranom.

Bogat je izvor, prije svega, vitamina A, B1 i C, te niza hranjivih soli i minerala. Osvježava i rehidrira za vrijeme vrućina, daje energiju i eliminiše toksine. Krastavac je najefikasnije sredstvo za izlučivanje vode iz organizma. Zbog toga se preporučuje u što većim količinama isključivo kao svjež za tretiranje bolesti srca i bubrega, gdje su protok i izlučivanje tečnosti ključni. Osim što se jede svjež, ovo je jedna od najpoznatijih namirnica koja se jede u kiselom obliku.

Zahvaljujući fitonutrijentima, krastavac ima jedinstvena antioksidativna, antiupalna i antikancerogena svojstva.

Smanjuje holesterol

Zbog hormona koji sadrži sok krastavca gušterača može normalno raditi i proizvoditi inzulin ključan za dijabetičare. Takođe, sastojak sterol pomaže u snižavanju nivoa holesterola. Zbog obilja minerala i vlakana vrlo je djelotvoran i u regulisanju krvnog pritiska.

Pomaže zdravlju srca

Krastavci sadrže 152 mg kalijuma po šoljici, minerala koji snižava visoki krvni pritisak. Viši unos tog minerala značajno smanjuje rizik od srčanog udara i drugih kardiovaskularnih bolesti. Istraživanja su pokazala da manje od dva odsto odraslih ljudi konzumira preporučenu dnevnu dozu kalijuma od 4.700 mg. Zbog toga su krastavci odličan način za povećavanje unosa ovog minerala u organizam.

Djeluje antiupalno

Svježi ekstrakti krastavca imaju antiupalna svojstva. Krastavci ublažavaju upalne procese u tijelu tako što suzbijaju djelovanje upalnih enzima poput ciklooksigenaze 2.

Oporavlja oči

Komadić hladnog krastavca na podbulim očima pomaže da se uklone podočnjaci i nadutost, jer dobro djeluje protiv zapaljenja.

Ublažava bol

Antiupalni spojevi flavonoidi i tanini u krastavcima sprečavaju oslobađanje slobodnih radikala i ublažavaju bol. Studije su pokazale da se krastavac tradicionalno koristi u liječenju glavobolja.

Hidratizuje iznutra i izvana

Krastavci se sastoje od 95,2 odsto vode, što znači da 141 g krastavaca sadrži čak 132 ml vode. To odgovara petini dnevnog unosa vode kroz hranu. Njegovi sastojci čiste slobodne radikale, poboljšavaju antioksidativni potencijal i sprečavaju pretjeranu proizvodnju ugljičnog oksida u situacijama rizičnim za zdravlje.

U kozmetičkim proizvodima su odličan borac protiv bora, hidratiziraju i štite kožu od starenja. Sjemenke djeluju osvježavajuće i diuretički, a sok od krastavca koristi se kao hranjivi tonik u losionima protiv akni.

Pomaže kod opekotina

Krastavac će vas rehidrirati za vrijeme vrućina, a pomoći će i kod opekotina. Narezani krastavac stavite na opečena područja i pustite da djeluje. Odmah ćete osjetiti olakšanje.

Eliminiše toksine

Zbog visokog udjela vode, krastavac će pomoći tijelu da izbaci nepotrebne otrove i nečistoće.

Dobar je i za razgradnju bubrežnih kamenaca. Ako ga redovno jedete, krastavac može da rastvori kamen u bubregu.

Štiti kosti

Krastavci su dobar izvor vitamina K. Jedan krastavac sadrži 22 odsto preporučene dnevne doze tog vitamina. Vitamin K pospješuje apsorpciju kalcijuma u kostima. Neophodan je za zdravlje kostiju, a njegov nizak unos povećava rizik od preloma.

Osvježava dah

Neugodan zadah je posljedica prisutnosti bakterija u usnoj šupljini. Povrće bogato vodom i vlaknima poput krastavaca podstiče proizvodnju sline koja ispira nakupljene bakterije i uklanja zadah.

Ujedno ima i antibakterijska svojstva kojima uništava dio mikroba.

Poboljšava probavu

Krastavci su bogati vodom, a njihova kora sadrži netopiva vlakna. Voda i vlakna pomažu da hrana brže i lakše prođe probavnim traktom, sprečavajući zatvor.

KRASTAVCI U SLUŽBI LJEPOTE

Iako se pulpa krastavca sastoji najviše od vode, ova biljka ima sjajna kozmetička svojstva. Pulpa sadrži spojeve koji smiruju kožu, a u kori se nalaze minerali koji jačaju tkiva. Bogat je magnezijumom, kalijumom i silicijumom - mineralima koji čine kožu lijepom i zdravom.

Pilinge i maske za njegu kože lako i brzo možete napraviti sami kod kuće.

Piling za lice od krastavca

Sastojci:

2 kašike jogurta

2 kašike pirea od krastavca

2 kaške zobenih pahuljica

1 kašičica sjeckane kadulje

Priprema:

Pomiješajte sve sastojke i nježno ih masirajte u čistu kožu kružnim pokretima nekoliko minuta. Nježno piling uklonite toplim i vlažnim peškirom.

Maska od krastavaca

Sastojci:

1 krastavac

2 kašike kokosovog ulja

½ čajne kašičice ulja sjemenki mrkve

Priprema:

Pomiješajte sve sastojke dok ne postanu kremasti. Nanesite masku prstima na lice, vrat i područje oko očiju. Ostavite da djeluje 10 do 15 minuta i nakon toga isperite lice vodom.

SAVEZNIK KOD MRŠAVLJENJA

Krastavci su niskokalorično povrće. Sto grama krastavaca sadrži samo 14 kalorija i mnogo vlakana. Namirnice koje obiluju vlaknima pomažu kod održavanja zdrave tjelesne težine. Zbog visoke količine vode u sebi i malog broja kalorija, idealan je za one koji žele smršati i održavati željenu težinu. Krastavac je dobar izbor za dijetu jer ima malo kalorija, a čini vas sitim dva do tri sata, naročito ako se kombinuje s pavlakom ili sirom. Jelovnik tokom krastavac dijete je restriktivan, a broj namirnica koje možete koristiti je ograničen. Zato ovu dijetu ne bi trebalo držati duže od sedam dana. Nutricionisti je često predlažu onima koji žele smršati nekoliko dana prije polaska na more.

JELOVNIK

Doručak

Svakog dana za doručak pojedite dva kuvana jajeta i krastavaca po želji, a možete ih spremati i kao salatu sa sirćetom i maslinovim uljem.

Ručak

Napravite salatu od paradajza, krastavaca i 300 g feta sira. Dodajte maslinovog ulja po želji, a možete pojesti i desetak maslina. Dozvoljena je i šnita integralnog hljeba, ali samo uz ovaj obrok.

Večera

Za večeru napravite salatu od svježih krastavaca i jogurta ili pavlake, jednu čašu od dva decilitra. Možete popiti i dvije šolje kafe tokom dana, ali s najviše pola kašičice šećera.

Voda s krastavcima

Samo su dva sastojka potrebna za pripremu napitka koji je pravi dar za zdravlje organizma!

Voda s krastavcima je pravi hit otkad su je manekenke proglasile najboljim rješenjem za gubitak viška kilograma. Lako se i priprema. U dva litra vode stavite očišćen i nasjeckan krastavac s korom iz organskog uzgoja i ostavite da kratko vrijeme odstoji u frižideru.

Voda s krastavcem je bogata antioksidansima koji štite kožu i jedan je od najjačih detoks napitaka koji će vas riješiti nakupljenih toksina.

Možda niste znali

* Sa naučnog stajališta krastavac spada u voće kao i paradajz, ali se u svakodnevnom govoru naziva povrćem.

* Kao hrana poznat je još prije 5.000 godina.

* Njegove košpice pronađene su u egipatskim grobnicama faraona.