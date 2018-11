Kulinarski trik: Ispecite meso na sasvim drugačiji način

Ako ste ljubitelj pilećeg i ćurećeg mesa, sigurni smo da ćete biti oduševljeni ovim trikom koji kuvari koriste kako bi dobili najljepši ukus mesa, koje tokom pečenje zadržava punu aromu i miris.

Meso se može peći na razne načine, a jedan od najboljih, kako piše portal Pop sugar, jeste priprema uz pomoć folije.

Kako se piletina peče u rerni, na ovaj način će vreo vazduh kružiti oko mesa, pa će se ono brže ispeći. Najbolje od svega je što ćete na ovaj način spriječiti isušivanje mesa, te će pile ostati meko i zadržati najljepše ukuse. Ujedno, kora će dobiti divnu, zlatastu nijansu.

Za ovaj trik, sve što treba da uradite jeste da piletinu postavite na sam vrh rešetke za pečenje.

Potom, jednostavno isijecite dio folije, savijte ga u oblik tube, a potom u krug. Foliju stavite unutar pleha, a potom pospite malo ulja po njoj prije nego što piletinu stavite na vrh rešetke.

