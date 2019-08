Kupina, vladarka bobičastog voća Recepti

Kupine se ubrajaju u superhranu, prvenstveno zbog vrlo ljekovitih antioksidanasa. Antioksidansi učestvuju u procesima sprečavanja štetnog djelovanja slobodnih radikala te na taj način pomažu u zaštiti od raka.

Kupina je naziv za nekoliko vrsta biljaka penjačica iz roda Rubus iz porodice ruža - višegodišnji je grm koji raste uz ograde, rubove šuma, puteve, u ravnici i po planinama. Ima oblik trnovitog grma, koji može doseći visinu do tri metra. Cvjeta od maja do avgusta. Nakon toga se iz svakog pojedinačnog cvijeta razvija sitni jagodičasti plod crvene boje, koji kasnije potamni do tamnoplave i skoro crne.

Kupine sadrže vitamine A, B1, B2, B3, B6, B9, C, E i K te folnu kiselinu. Mineralni sastav uključuje esencijalni mineral mangan, kalcijum, željezo, magnezijum, fosfor, kalijum i cink. Dobar je izvor aminokiselina i esencijalnih vlakana, te je zbog toga nazivaju najzdravijim bobičastim voćem, odnosno vladarkom bobičastog voća.

Kupina ima više vlakana nego većina drugog voća. U šaci kupina naći će se oko osam grama vlakana, a u 25 grama cjelovitih žitarica, koliko se dnevno preporučuje, samo četiri grama. Kupine su čak 10 puta bogatije antioksidansima nego paradajz ili brokula, što ih svrstava u 10 najzdravijih namirnica.

Lijek star hiljadama godina

Kupina je na evropskom području rasprostranjena još iz antičkih vremena i u to doba je bila poznata skoro svim narodima. Danas je ima širom sjeverne polulopte, od Evrope i Azije do Sjeverne Amerike u zemljama s kontinentalnom klimom. Postoje stotine vrsta kupina, a neke su autohtone samo za pojedina područja.

Njena primjena u liječenu duga je 2.000 godina. Istorija otkriva da su Grci i Rimljani koristili njene plodove, lišće, koru i korijenje u liječenju brojnih bolesti, od blagih infekcija do otrovnih ugriza. Tokom 18. vijeka u Evropi je bila toliko popularna za liječenje gihta da je nazvana "giht bobicom".

Nedavna istraživanja opravdavaju njenu hiljadugodišnju terapeutsku primjenu. Ljudima je slabo poznato koliko je ovo voće zapravo ljekovito, a popis medicinskih primjena ispunio bi stranice i podeblje knjige.

Izvor zdravlja

Kupine se ubrajaju u superhranu, prvenstveno zbog vrlo ljekovitih antioksidanasa. Antioksidansi učestvuju u procesima sprečavanja štetnog djelovanja slobodnih radikala te na taj način pomažu u zaštiti od raka, štite kardiovaskularni sistem, usporavaju starenje organizma, pomažu u borbi protiv štetnog djelovanja sunca na kožu, pomažu kod usporavanja bolesti kongnitivnog sistema. Da bi se u potpunosti iskoristila pozitivna svojstva kupine, poželjno ih je jesti zajedno s nekim drugim bobičastim voćem jer se tako iskorištavaju hranjivi sastojci. Elaginska kiselina, jedan od antioksidanasa iz kupine, otporna je na visoke temperature pa ostaje prisutna u marmeladama ili drugim poslasticama od kupine zadržavajući svoje ljekovito svojstvo. Ako se jedu redovno, kupine takođe pomažu u očuvanju od upale disajnog sistema i tromboze. Velika prednost kupina je i njihov visok sadržaj dijetalnih vlakana, koja doprinose smanjenu rizika od pojave dijabetesa, divertikuloze i stvaraju osjećaj sitosti, što pomaže u regulisanju tjelesne težine. Kupine prirodno sadrže salicilnu kiselinu (aktivan sastojak aspirina), koja se inače koristi za ublažavanje bolova. Ovo voće takođe doprinosi zaštiti vida i jačanju imunološkog sustava.

List kupine

Pored sočnih plodova, i list kupine je ljekovit, te se od njega pravi čaj. Čaj obiluje adstringentnim taninima, koji djeluje stežuće te je koristan kod proljeva. Koristi se i za smanjivanje krvarenja iz rana, grlobolje, hemoroida. Trudnicama se preporučuje mjesec dana prije poroda piti čaj od kupinovog lišća i sve druge pripravke od te biljke, da bi im porod prošao što lakše. Obloge od čaja koriste se za liječenje podbulosti lica i očiju.

Berba i čuvanje

Kupina je veoma interesantna i privredno značajna voćna vrsta, čiji plodovi imaju veliku hranljivu i dijetetsku vrijednost. Ova voćna vrsta se na našim prostorima oduvijek gaji ili sakuplja.

Plodovi kupine ne sazrijevaju ravnomjerno, pa berba može trajati i oko četrdeset dana. Zavisno od sorte, neki plodovi se beru svaki dan, a neki čak jednom sedmično. U punoj zrelosti plodovi kupine su najukusniji i najobojeniji.

Ako se berba obavi ranije, plodovi su kiseli i slabije obojeni, dok suprotno, prezreli plodovi brzo opadaju i nemaju prijatan ukus. Kvalitetni plodovi se beru za trenutnu potrošnju i za smrzavanje. Ostali se prerađuju u sokove, kompote, džemove. Plodovi su vrlo nježni, pa se berba mora obaviti pažljivo.

Kupine se mogu čuvati zamrzavanjem, a zamrzavanje se može vršiti i uz upotrebu 50 odsto šećernog sirupa, sa šećerom, zamrzavanjem prerađenih plodova u vidu soka. Plod kupine se može preraditi u slatko od kupine, pekmez, kompot, sok, džem, vino, žele, kao i pita savijača od kupine.

Blagodeti kupine

Jača imunitet

Poboljšava pamćenje i koncentraciju

Pomaže kod tegoba disajnih puteva

Sprečava i liječi bolesti srca i krvnih žila

Pomaže radu probave i podstiče mršavljenje

Sprečava mnoge vrste raka

Podmlađuje kožu

Pomaže kod anemije

Prirodan lijek za giht i osteoporozu

Prirodna pomoć trudnicama i dojiljama

Recepti

Kolač s jogurtom I Kupinama

Potrebno

250 g brašna

3 jaja

120 g margarina

180 g šećera

1/2 vrećice praška za pecivo

3 kašike jogurta

limunova korica

100 g badema

400 g kupina

šećer u prahu za posipanje

Priprema

Četvrtasti kalup obložite papirom za pečenje. Pjenasto umutite žumanca, šećer i margarin. Dodajte brašno promiješano s praškom za pecivo, jogurt i naribanu koricu limuna te sve izmiješajte. Na kraju umutite snijeg od bjelanaca te ga naizmjenice s mljevenim bademima umiješajte u smjesu. Izlijte je u pripremljeni kalup pa oprane i ocijeđene kupine rasporedite po površini. Pecite kolač oko 30 minuta na 200 stepeni dok ne poprimi zlatnožutu boju. Kada se ohladi, po želji ga pospite šećerom u prahu.

Sok od kupina

Potrebno

5 kg svježih kupina

2 kesice limuntusa

1,5 kg šećera

konzervans po potrebi

Priprema

Voće operite, a potom ga uspite u veću šerpu i prelijte vodom. Neka budu prekrivene tečnošću (otprilike pet litara). Kuvajte ih na jakoj vatri sve dok ne počnu vriti, pa zatim smanjite jačinu. Ostavite da stoje još deset minuta. Tada sklonite lonac sa šporeta i dva puta procijedite sok od kupine kroz cjedilo. Potom u njega sipajte kilogram i po šećera i ponovo vratite na ringlu. Kada opet provri, sklonite sa vatre i uspite sadržaj dvije kesice limuntusa i željenu količinu konzervansa. Dobro promešajte, pa napitak prespite iz šerpe u staklene flaše, koje ste prethodno oprali. Zatvorite ih, ostavite da se ohlade na sobnoj temperaturi. Sirup kupine čuvajte na tamnom i ne mnogo hladnom mjestu.

Smoothie od kupina

Potrebno

2 zrele banane

1 šoljica zamrznutih kupina

2 kašike meda

2 dcl jogurta

2 dcl mlijeka

po želji malo iscijeđenog limunovog soka

Priprema

Banane narežite na komade pa zajedno s kupinama, mlijekom, jogurtom, medom i limunovim sokom izmiksajte u blenderu. Po potrebi dodajte još mlijeka, jogurta ili meda.