Tokom toplih dana, a naročito noći prijalo bi nam nešto da nas rashladi i opusti.

U tom slučaju idealan je ledeni čaj za miran san.

Donosimo vam nekoliko recepata, a vi odaberite onaj koji vam se najviše dopada.

Ledeni čaj za miran san je baš ono što vam treba

Posle napornog dana, biljni čaj je upravo ono što vam je neophodno.

Osvježavajući i aromatični, ovi napici mogu da spriječe mnoge zdravstvene tegobe, ali i da ublaže postojeće simptome. Prije svega, pomoći će vam se se rashladite, opustite duh i tijelo.

Kako se pravi ledeni čaj za miran san

Priprema ovog biljnog čaja je prilično jednostavna, samo slijedite korake. Koristite ljekovito bilje koje najviše volite i zasladite ga po želji priridnim zaslađivačem.

Sastojci:

1/2 šolje kuvane vode

1-2 kašike suvog bilja

Zaslađivač po ukusu

Priprema: Prelijte bilje šoljom ključale vode. Ostavite poklopljeno pola sata. Procijedite. Ostavite čaj da se rashladi, zasladite po želji i ubacite nekoliko kockica leda. Čaju možete dodati i sok od linuna.

Bilje koje vam preporučujemo

To je bio osnovni recept, a ovo je bilje koje možete da koristite:

Nana

Ukus mente stvara efekat hlađenja. Nana ima karakterističan miris i ukus kao i ljekovita svojstva. Smiruje probavni i nervni sistem. Ova biljka takođe poboljšava varenje i smanjuje apetit.

Kopriva

Još jedan odličan izbor za ovaj čaj. On je ekvivalent zelenog soka jer ima visok sadržaj vitamina C i minerala poput gvožđa, kalcijuma i magnezijuma. Ljetni period je prepun alergena, a čaj od koprive je idealan za ublažavanje tegoba.

Hibiskus

Ovaj kao rubin crveni ledeni čaj je sve ono što vam je potrebno ovog ljeta. Ne samo da će vas osvježiti i rashladiti, već je i izuzetno zdrav za srce. Naučne studije su dokazale da on reguliše krvni pritisak, kao i telesnu toplotu. Takođe ima antiejdž svojstva jer jer pospješuje elastičnost kože. Prepun je vitamina C i antioksidansa, što ga čini zdravim izborom.

Matičnjak

Još jedan član porodice mente, ali je više citrusnog ukusa. On je poznat po svom umirujućem dejstvu. Opušta nervni sistem, pa nije ni čudo što se preporučuje u slučaju anksioznosti i nesanice. Takođe pomaže tijelu da se lakše odbrani od stresa.

Hrizantema

Ukoliko želit da izbjegnete alergiju od sunca ili glavobolju, hrizantema jeodličan izbor. Tradicionalno se koristi kao napitak koji rashlađuje tokom ljetnih vrućina. On hladi jetru i hrani oči. I ne samo to! On postepeno rashlađuje organizam, a to je baš ono što vam treba tokom ljetnih dana i noći.

Ne možete pobjeći od ljetnje vrućine, ali se možete lakše izboriti s njom pomoću ovih ledenih čajeva.