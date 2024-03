Ljudi se zgražavaju nad time kako se pravi kebab i šta sve ide u njega (VIDEO)

​Jeste li ikada razmišljali o tome šta se tačno nalazi u omiljenom vam kebabu? Vjerovatno niste, ali srećom, Džimi Doerti iz emisije "Food Unwrapped" odlučio je razjasniti ovu misteriju. On je sakupio devet doner kebaba iz devet različitih lokala i poslao ih forenzičkom naučniku Polu Hankoku na testiranje kako bi odredio šta se tačno nalazi unutra.

Većina nas možda pretpostavlja da je ovaj omiljeni zalogaj iz restorana 100 odsto od janjetine kako se nerijetko ističe, ali Hankok je odlučio provjeriti tu činjenicu i tražiti druge vrste mesa, uključujući govedinu, piletinu i svinjetinu. Čak je testirao i rjeđe konzumirane vrste poput konja, magarca i koze.

Rezultati? Samo jedan od devet testiranih prošao je s 100 odsto DNK-om janjetine, dok su ostali sadržavali DNK drugih životinja. Hankok je rekao: "Samo jedan doner kebab zapravo sadrži pravo meso, ostali su mješoviti. Većina njih sadrži piletinu. Imamo i nekoliko njih koji sadrže govedinu. Srećom, nismo pronašli kozu, magarca i konja u nijednom od proizvoda."

Doerti je pitao što Hankok misli kakvi bi bili rezultati s većim uzorkom. "Kad bih vam dao 900 doner kebaba, ko zna kakvi bismo rezultati dobili?" upitao je. Hankok je odgovorio: "Očekivao bih da vidimo vjerovatno oko 60-postotnu stopu neuspjeha. To bi vjerovatno bilo tipično."

Niko se nije iznenadio otkrićem, a jedan je obožavalac brze hrane napisao na YouTube kanalu emisije "Food Unwrapped": "Čak i da mogu zanemariti to smeće pomiješano s mesom, činjenica da se ova mesna smjesa grije i hladi mnogo puta, me brine puno više." Drugi je rekao: "Strašno. Ono što je zaista tužno je da samo jedan od devet lokala koristi janjetinu. Ako mogu proći nekažnjeno i ništa ih ne košta, učiniće to!"

Treći je dodao: "Važno je znati da ovi kebab lokali ljudima govore da je u kebab od janjetine, ali zapravo sadrži govedinu i svinjetinu. Možda nam nije stalo što je u njima, ali ipak bismo trebali moći donositi odluke na temelju stvarnih informacija, a trebali bi kazniti te ljude koji dodaju razne stvari unutra", prenosi "Klik".

