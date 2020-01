Mađarsko vino najskuplje na svijetu, flaša košta 35.000 evra

Najskuplje vino na svijetu u 2019. godini nije bilo ni italijansko, niti francusko, piše italijanska Republika, već vino iz Mađarske.

Dvadeset flaša, zapremine litar i po, čine mađarsku ekskluzivnu kolekciju Royal Tokaji "Essencia", a jedna flaša te kolekcije košta 35.000 evra.

Ovo slatko vino proizvodi se na sjeveroistoku Mađarske, a vino je pravljeno od berbe iz 2008. godine.

Flaše je dizajnirao umjetnik Džejms Karkas, a svaka od njih 20 ima čep pravljen upravo za njih u Portugalu.

Rok trajanja im je do 2300. godine. Do sada je prodato 11 flaša iz te kolekcije.

Cijenu je odredio niz faktora, piše Republika, uključujući i "plemenitu plijesan", koja je zaslužna za neponovljiv ukus tog vina.

Za ovo vino proizvođači kažu da ne bi mogli da ponovo proizvedu njegovu jedinstvenu aromu, prenosi B92.

Hungarian winemakers Royal Tokaji say their #LimitedEdition Essencia 2008 decanter — world's most expensive #wine at $40,000 — is worth every cent. https://t.co/ocDNmSSDI5