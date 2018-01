Maja Miljević: Organsko ne znači nužno i skuplje

Naša država ima toliko obradive zemlje koja se ne koristi. Od te zemlje možemo mnogo napraviti. Nevjerovatno je da se ljudi ne podstiču da rade na zemlji te dopuštamo da nam narod odlazi i radi za neke plate vani. Ne miješam se u politiku, niti sam iz te branše, ali bih voljela da kroz 10 godina iskoristimo svoj potencijal. Trenutno ne možemo pričati da nešto ne može kad potencijal nismo iskoristili, rekla je Maja Miljević, osnivač brenda "Zdrava logika".

Za svoj brend Miljevićeva ističe da je platforma koja okuplja organske i ekološke proizvođače iz okoline Banjaluke i BiH, te da za njih organizuju promociju, marketing i pomoć pri plasmanu proizvoda. U razgovoru za "Nezavisne" ova mlada preduzetnica govori o načinu na koji poljoprivredni proizvođači mogu doći do "Zdrave logike" i o značaju zdrave ishrane u današnjem ubrzanom načinu života.

NN: Kako je nastao brend "Zdrava logika"?

MILJEVIĆ: Priča je počela po mom povratku iz Velike Britanije. Tamo sam vidjela koliko je zdrava hrana zapravo tražena roba i koliko bi Britanci "umrli" da pojedu naš paradajz ili papriku. Nevjerovatno je koliko oni to cijene, a mi imamo toliko potencijala za proizvodnju zdrave hrane. Naš brend je u početku bio zamišljen kao portal koji će samo o tome pisati, međutim preduzetnički duh mi nije dao mira pa smo otvorili prodavnicu i, evo, nakon tri godine imamo potpuno novi model rada. Želimo da svaki građanin može da pristupi zdravoj hrani. Fokusirani smo na marketinšku aktivnost, koju radimo za kooperante i članove udruženja te je naš cilj da promovišemo zdrav način života i zdravu organsku hranu.

NN: Ovaj brend promoviše zdravu ishranu, a samim tim i proizvođače zdrave hrane. Kako ti proizvođači dolaze do vas?

MILJEVIĆ: Imamo ljude sa kojima radimo već tri godine i čije smo proizvode prodavali, a novi nam se javljaju preko društvenih mreža ili poznanstava. Osim toga, u naše prostorije dolaze proizvođači sa sela i to je jako dobro jer vlada velika zainteresovanost.

NN: Nakon što vam se proizvođač obrati za pomoć u plasmanu njegovih proizvoda, koji su koraci potrebni da bi se njegov proizvod našao na policama supermarketa i kako znate da vam on nudi organski proizvod?

MILJEVIĆ: Proizvođači zdrave hrane kad dođu kod nas i obrate se za pomoć, prvo što treba da urade jeste analiza zemlje preko koje mi vidimo da li je to organska proizvodnja. Poslije te analize zemlje potrebno je da proizvođač ima registrovanu proizvodnju i registrovano gazdinstvo i onda dobija stručnu pomoć od našeg tima kojeg čine i stručnjaci koji rade za Poljoprivredni fakultet. Oni usmjeravaju proizvođača ako nešto nije u redu sa plodom. Ako se nakon analize ploda utvrdi da je u pitanju organski proizvod, mi vršimo distribuciju njegovih plodova. U slučaju da nije u pitanju organski proizvod, mi mu onda pomažemo da prilagodi svoju proizvodnju i to je naš osnovni uslov. Na to su navikli svi naši kupci.

NN: Da li organska hrana znači ujedno i skuplja hrana i da li je našim građanima skupo tako se hraniti?

MILJEVIĆ: Organsko ne znači nužno i skuplje. Zašto kod nas nema toliko organskih proizvoda? Zato što je sertifikat jako skup, a on sam nema veliku vrijednost proizvođaču osim ako svoj proizvod ne izvozi van zemlje. Na veliku žalost, država nije označila te ljude drugačije. Druga stvar je što sam način proizvodnje zahtijeva više rada, međutim ono što kupac na kraju dobije nije skupo.

NN: Ko su najčešći kupci proizvoda koje promoviše "Zdrava logika"?

MILJEVIĆ: Najviše se traži povrće za bebe i njima najviše prilagođavamo proizvodnju. Stalo nam je da održimo taj ciklus. S druge strane, imamo i prerađevine koje se uvijek traže kao što su pekmezi bez šećera, a imamo i sok od kruške bez šećera, koji se može naći na našim policama. Potražnja za ovim proizvodima je velika i nastavlja da raste iz dana u dan.

NN: Ako je potražnja velika, da li naši proizvođači mogu da proizvedu dovoljne količine zdrave hrane u odnosu na potražnju?

MILJEVIĆ: Što se tiče količine, mi još nemamo dovoljno proizvođača. Ljudi masovno napuštaju sela i odlaze u gradove i inostranstvo. Mi smatramo da ako neko na selu može da posije jedan dunum, sigurno može i dva. Nije problem sam plasman zdrave hrane, već nedostatak proizvodnje. Postoje kod nas ozbiljni proizvođači, ali s obzirom na zemlje u regionu to je i dalje malo.

NN: Učinili ste mnogo koraka u samo tri godine. Gdje vidite ovaj brend u budućnosti?

MILJEVIĆ: "Logiku" vidim kao organizaciju na zdravim osnovama van svih lobija. Ovaj brend ima svoju misiju i grupu mladih ljudi koji su tu zaposleni i koji predstavljaju BiH u pozitivnom svjetlu. Ne želim da vodim ovu ideju van ove države. Ona pripada ovdje i razviće se do tačke da može da ponudi posao mladim ljudima i socijalnu stabilnost.

Brend prvi put naišao na podršku institucija

"Zdrava logika" je tokom tri godine postojanja djelovala samostalno, bez pomoći institucija. Maja Miljević i njen tim su nedavno pokrenuli još jedan projekat u sklopu ovog brenda, a njihove napore je prepoznao i UNDP. Mladi ljudi koji stoje iza ovog brenda s ponosom ističu da je nakon tri godine djelovanja, osim UNDPa, njihov trud prvi put prepoznao i grad Banjaluka.

"Pokrenuli smo jedan projekat koji je podržao UNDP. Radi se o crowdfunding kampanji. Samim tim grad Banjaluka je čuo za naše napore i prvi put nas pozvao u kabinet Skupštine grada, jer žele da vide kako oni mogu da pomognu "Zdravoj logici". Ovo je prvi put da je neka važnija institucija obratila pažnju na nas. Smatram da nakon tri godine imamo šta da kažemo i ova podrška je došla u pravo vrijeme jer možemo da stanemo iza svojih rezultata, a uz pomoć institucija možemo napraviti još mnogo toga", naglasila je Miljeviće