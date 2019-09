Mandarina jača imunitet i štiti od raka

Mandarine su veoma zdravo voće koje sadrži mnogo hranjivih sastojaka i vitamina koje vam mogu pomoći u sprječavanju bolesti poput gripa, ali će vam pomoći i u borbi protiv viška kilograma.

Najbolje uspijevaju u suptropskim krajevima jer je osjetljiva na hladnoću, posebno na temperature ispod nule. Na našem području najčešće se uzgaja sorta "unishu" čiji su plodovi sočni i skoro bez sjemenki. Mandarine sazrijevaju u jesen. Sto grama mandarine sadrži 46 kalorija, 0,3 g masnoće, 210 mg kalijuma, 33 mg kalcijuma, 11 mg magnezijuma i 30 mg vitamina C. Osim toga ovo voće ima višestruke zdravstvene koristi.

Smanjuje rizik od raka

Naučnici s Univerziteta Kjoto otkrili su da ljudi koji imaju hronični virusni hepatitis mogu smanjiti rizik od razvoja raka jetre ako piju sok od svježe mandarine. Osim toga, mandarine mogu pomoći u smanjenju rizika od razvoja raka dojke.

Smanjuju holesterol

Antioksidanti koji su prisutni u mandarinama pomažu u smanjenju lošeg holesterola i podstiču dobar kolesterol. Takođe, mandarine sadrže i vlakna koje pomažu u čišćenju arterija od lošeg holesterola i održavaju normalan krvni pritisak.

Gubite kilograme

Budući da je ovo voće sjajan izvor vlakana, vaš želudac će biti puniji. Konzumacijom mandarina smanjićete želju za hranom.

Jačaju imunitet

Budući da su mandarine pune vitamina C, one mogu dati i do 80 odsto potrebnog dnevnog unosa ovog vitamina, piše klix.ba. Vitamin C u mandarinama je presudan u prevenciji prehlade i od vitalnog je značaja za pravilno funkcioniranje zdravog imunološkog sistema.

Zdrava koža

Redovito konzumiranje soka od mandarine čini kožu ljepšom, zdravijom i daje joj poseban sjaj. Osim toga hranjivi sastojci koje posjeduju mandarine mogu vam pomoći u borbi protiv starenja. Mandarine možete nanijeti i direktno na kožu. Ulje mandarine koristi se za obnovu novih ćelija tkiva, što pomaže bržem zacjeljivanju rana.

Rast kose

Mandarine su bogate vitaminom E i B12, a ti vitamini su izuzetno bitni da vam kosa raste zdravo, sjajno i snažno.