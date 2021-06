Mini-povrće u vrtu i na prozorskoj dasci

Dolaskom toplijih dana svi se osjećaju pomalo usporeno i tromo. A "izdajicu" od kazaljke na vagi, koja vjerovatno pokazuje koji kilogram više, ne treba ni spominjati.

Potrebno je učiniti nešto da izbacite sve one toksine i napunite organizam vitaminima i mineralima, koji će vam pomoći da vratite liniju i ponovo zabljesnete. Zbog ovoga, ali i mnogih drugih prednosti, apsolutni hit u svijetu je mini-povrće, čiji je uzgoj moguć u gotovo svim uslovima, bilo da živite u kući ili u stanu. A još jedna prednost je ta što hemijskim sastavom, aromom, mirisom i ukusom mini-povrće uspijeva poraziti ono u standardnoj veličini. Uprkos malenoj veličini ipak su pravi izvori hranjivih tvari. Naime, istraživanja su pokazala da ono sadrži 40 puta više vitamina C, E i K, zatim luteina i beta-karotena od običnog.

Mini-povrćem, bilo da se radi o mladom, bejbi povrću ili patuljastim, hibridnim verzijama uobičajenog povrća, nazivaju se sitniji plodovi određenih kultura, a često se konzumiraju po principu jedan plod - jedan zalogaj.

Ovo mini-povrće je za relativno kratko vrijeme pobralo simpatije potrošača, ali i napunilo džepove proizvođača čija je težnja da uzgoje kulture čiji su prinosi niži, a cijene veće od onih za povrće standardne veličine.

Mini-povrće ima intenzivniji ukus od standardnog

Ovo povrće ima intenzivniji ukus i svakako je vrlo zdrav dodatak koji mnoga jela čini aromatičnijima i privlačnijima, a prednost je i to što ga je lakše čuvati u frižideru. Bejbi povrće nije novi koncept, ali je osamdesetih godina prošlog vijeka postalo popularno otkako su ga počeli uzgajati i uvrštavati u svoja jela svi bolji restorani u San Francisku, u Kaliforniji. Nakon toga, njegova se popularnost raširila čitavim svijetom.

Uzgoj mini-povrća u posudama

Kako biste što prije osigurali mlade i svježe biljke, možete se već danas odlučiti za njegov uzgoj. Zamislite brokulu, karfiol, rotkvicu, paradajz ili papriku kojima je potrebno manje vremena kako biste ubrali njihove prve plodove. Ovo povrće, kako mu i sam naziv govori, ne treba puno prostora, ali je važno da ga uzgajate na mjestu s dosta svjetlosti.

U specijalizovanim prodavnicama možete naći i komplete za uzgoj, ali kako biste smanjili troškove, možete koristiti i improvizovane posude poput plastičnih čašica od jogurta i sl. Na dnu treba da ih probušite kako bi se omogućilo oticanje suvišne vode. Preporučuje se da se sjeme, kao i kod običnog povrća, prije sjetve namoči u vodu. Nakon što je nabubrilo, posijte ga u posudupromjera oko pet cm i dubine do 10 cm te prekrijte s pola centimetra zemlje te lagano zalijte.

Posuda se može prekriti prozirnom kuhinjskom folijom kako bi se zadržala vlaga i postigli optimalni uslovi klijanja.

Korjenasto povrće poput mrkve, kelerabe i peršuna ili lisnatog poput salate možete posijati čim to uslovi dozvole, a za mini-povrće se jedino razmaci sjetve razlikuju od proizvodnje uobičajenog jer je znatno manje pa može biti i manji razmak između njih. Kada se tlo zagrije i prođe opasnost od mrazeva, možete posijati mini-sorte graha, kukuruza, tikvica ili krastavaca. Paradajz, patlidžane i paprike možete presaditi na otvoreno kada su noćne temperature iznad 12 stepeni Celzijusa.

Kako piše Homeguides, mini-povrće treba zalivati jednom ili dva puta sedmično i paziti da je vlaga ravnomjerno raspoređena, a u sušnim uslovima zahtijevaju dodatno zalivanje. Preporučuje se dodavanje i malča zbog kontrole korova i očuvanja vlažnosti tla. Tlo koje je pognojeno prije sjetve obično ne zahtijeva dodatnu gnojidbu jer se mini-povrće bere vrlo brzo nakon sjetve i to prije nego što se potroše hranjive tvari u tlu.

Mini-vrste povrća koje se najčešće uzgajaju

Za uzgoj je dobro odabrati one vrste koje se mogu brati brzo nakon sjetve ili one koje se beru kontinuirano. Od lisnatog povrća to su mini-sorte matovilca, rukole, špinata, cvekle i blitve, a od korjenastog mrkva, rotkvica, keleraba, peršun listaš i luk vlasac.

Među najpopularnije minijaturno povrće spada paradajz, koji je najbolje prihvaćen i kod nas. Njegovi maleni plodovi su često ukusniji, tj. slađi i aromatičniji u odnosu na obični paradajz. Sorte mini-paradajza imaju i dekorativnu ulogu, a dolaze u različitim oblicima. Paprike su još jedno popularno povrće s mnogim minijaturnim sortama, a najviše povrća u mini-verziji su čili sorte.

Možete uzgajati i mini-karfiol, ali i druge kupusnjače. Na tržištu se mogu pronaći patuljaste sorte kupusa i brokule koje je lako uzgajati. Još jedna vrsta koja se često uzgaja kao mini-povrće je mrkva, koja voli puno sunca i vlage.

Pšenica

Pšenična trava, koja se uzgaja kao mikropovrće, smatra se izuzetno ljekovitom. Naime, česta je u prehrani sportista, kao energetski napitak. Smatra se da ima antibakterijsko djelovanje, uravnotežuje šećer, obnavlja jetru. A prema nekim izvorima, takva "nerazvijena" pšenica ne sadrži gluten.

Jeste li znali:

Smatra se da je baby mrkve izumio američki poljoprivrednik Mike Jurosek. Naime, 1986. godine, supermarketi širom SAD otkupljivali su isključivo mrkve savršenog izgleda. U pokušaju da spasi svoj nesavršeni urod, ubacio je mrkve u industrijski rezač povrća. Smanjene na svega pet centimetara i ispolirane, počeo ih je prodavati u svojoj trgovini. Postale su veliki hit, tako da se došlo na ideju da se krenu i proizvoditi.