Mladi krompir: Omiljena namirnica svih generacija

Omiljeno povrće u svijetu svakako je krompir, posebno dok je mlad.

Jednogodišnja zeljasta biljka danas je prisutna u svakom kutku planete, potiče iz Perua, a u Evropu je stigla sa španskim moreplovcima prije četiri vijeka.

Prženi, kuvani, pečeni, kao prilog ili dio salate mladi krompirići su jednako ukusni kako god ih pripremili.

Ako ste se ikada zapitali zbog čega su tako slatki, evo odgovora njihov šećer još nije postao skrob. Ono što ih čini neodoljivim je njihov ukus, kao i tanka hrskava kora. Ovo ukusno povrće se može naći u sezoni od aprila do jula.

Kada birate mlade krompiriće, najbolje je da uzimate one koji su čvrsti i bez oštećenja. Takođe, krompirići koji nisu oprani mogu duže da stoje, a da se ne pokvare.

Nije ih potrebno ljuštiti, ali ako baš želite, to možete učiniti tako što ćete ih obrisati grubljom stranom sunđera ili žicom za pranje suđa.

Krompir se izuzetno lako uzgaja, čak i na neplodnom i suvom tlu, a plodovi mogu da se jedu tokom cijele godine i da se pripremaju na različite načine.

Bogat je ugljenim hidratima i skrobom, pogodan je za dijete i one koji ne vole žitarice, budući da 100 g krompira zamenjuje 40 g hljeba.

Osim toga, sadrži vitamine C i B grupe, gvožđe, kalijum, magnezijum, mangan, ali dragoceni sastojci su uglavnom koncentrisani u kori i neposredno ispod nje. Prilikom kuvanja ili pečenja najviše se gubi vitamin C, to možete da spriječite ako ga ne gulite. Svježi plodovi liječe glavobolju i pospješuju zarastanje rane, a sok od svježih plodova koristi se za obnavljanje sluzokože želuca.

Mladi krompir ne morate dugo da kuvate, pečete ili pržite kao stari, brzo se priprema, odlično se slaže sa aromatičnim začinima, lako se vari i može da bude glavno jelo ili prilog.

100 grama mladog krompira sadrži

58 kalorija,

2,57 g proteina,

12,44 g ugljenih hidrata,

0,1 g masti,

2,5 g celuloze,

83,29 g vode,

1,03 mg vitamina B3,

0,3 mg vitamina B5,

0,24 mg vitamina B6,

11,4 mg vitamina C,

30 mg kalcijuma,

0,42 mg bakra,

3,24 mg gvožđa,

23 mg magnezijuma,

38 mg fosfora,

413 mg kalijuma,

0,35 mg cinka,

0,6 mg mangana,

0,3 mg selena

Iz rerne

Sastojci

700 g mladih krompirića isječenih na polovine ili četvrtine

2 kašike maslinovog ulja

2 čena bijelog luka, izgnječena

kašičica ruzmarina

1/4 kašičice soli

biber po ukusu

Priprema

Rernu zagrijte na 220OC. Krompiriće stavite u veću činiju. Posolite ih, pobiberite i dodajte maslinovo ulje, ruzmarin i bijeli luk. Promiješajte dobro da se krompirići sjedine sa sastojcima. Poredajte krompir ravnomjerno po plehu (možete ga prije toga obložiti papirom za pečenje). Pecite u zagrijanoj rerni oko 40 minuta, dok krompirići lijepo ne porumene

Sa limunom i ruzmarinom

Sastojci

2 kašike maslinovog ulja

malo maslaca

200 gr mladih krompira

2 grančice svježeg ruzmarina

2 čena bijelog luka

1 iscijeđen limun

so

mljeveni crni biber

Priprema

U dubokoj tavi zagrijte ulje i dodajte maslac da se otopi. Zatim sipajte krompir i pržite ga otprilike pet minuta. Dodajte ruzmarin i bijeli luk. Sve sastojke dobro propržite i okrećite povremeno da smjesa ne bi zagorjela.

Preko mladih krompirića iscijedite limun, dodajte so i svježe mljeveni biber.

Uz svinjske šnicle

Sastojci

čen bijelog luka

so

2 kašičice karija

čili u prahu

5 kašika ulja

800 g mladih krompirića

200 g krem sira (20 % masti)

150 g kiselog mlijeka, punomasnog

biber

aleva paprika

3 grančice nane

4 šnicle o svinjskog vrata (po 150 g)

Priprema

Zagrijati rernu na 200 stepeni. Isjeckati bijeli luk i izmiješati ga sa solju, karijem, čilijem i tri kašike ulja. Krompir isjeći i izmiješati s pripremljenom marinadom. Istresti u pleh i peći oko 50 minuta.

Izmiješati sir, kiselo mlijeko, so, biber i alevu papriku. Isjeckati nanu i umiješati u umak od sira. Pržiti šnicle na dvije kašike ulja, sa svake strane po pet minuta. Posoliti i pobiberiti na kraju prženja pa servirati uz krompir s umakom od sira.