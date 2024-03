Mladi luk jedite što češće, evo 5 razloga

Vjesnik proljeća, mladi luk, prava je riznica vitamina i minerala zbog kojih bismo ovo povrće trebali uvrstiti u svoj jelovnik gotovo svakodnevno.

Nije ga potrebno termički obrađivati, jede se sirov i kao takav je najbolji izvor nutrijenata, ali može se dodavati u razna jela jer svojim specifičnim okusom i mirisom poboljšava njihova svojstva.

Zašto je mladi luk tako dobar za zdravlje?

Djeluje povoljno na krvotok – bogat je vitaminom C koji djeluje antioksidativno i protuivupalno te mineralom kalijem koji snižava krvni pritisak smanjujući rizik od srčanog udara.

Jača imunitet - ima antivirusna i antibakterijska svojstva, stoga je izvrstan prirodni lijek za oboljenja disajnog sistema, poput prehlade, viroze ili gripa.

Poboljšava zdravlje očiju - obiluje sastojcima luteinom i zeaksantinom, koji dokazano pomažu očuvanju dobrog vida. Osim toga, u njemu se nalazi i vitamin A, koji takođe štiti zdravlje očiju.

Potiče probavu – sadrži veliku količinu vlakana pa ćete njegovom konzumacijom znatno poboljšati svoju probavu.

Ima antikancerogeno djelovanje – zbog velikog sadržaja antioksidanasa moćni je saveznik vašeg zdravlja i smanjuje rizik od nastanka raka, a posebno snažnu zaštitu pruža protiv raka debelog crijeva, prenosi Agroklub .

No, da bi mladi luk djelovao ljekovito, važno je voditi računa o cjelokupnoj prehrani. Od značaja je takođe napomenuti da stimuliše lučenje probavnih sokova pa bi konzumaciju trebale ograničiti osobe koje boluju od gastritisa i drugih upalnih bolesti želuca, kao i jednjaka, kamena u žuči, pa i celijakije.

S čime se najbolje slaže?

Služi se kao prilog uz mesna i jela s roštilja, ali i janjetinom. Često se služi i uz kravlji sir i vrhnje.

Kombiniivati se takođe može i s rukolom, blitvom i rotkvicom, a odlično će se slagati i uz umak od hrena, šunku i jaja. Narezanim kolutićima mladog luka može se obogatiti okus salata, sendviča i supe od piletine, a možete ga dodati i u omlet.

Nemojte bacati zeleni dio mladoga luka ili pera jer su ona izuzetno zdrava. Osim što imaju protivupalna i protivgljivična svojstva, snižavaju krvni pritisak te uveliko pomažu kod upale grla.

Kako ga skladištiti?

Trebalo bi ga konzumirati iste sedmice kada je i ubran, a idealno u roku od nekoliko dana od berbe.

Možete ga spremiti u plastičnu vrećicu ili dobro zatvorenu posudu i tako čuvati dvije do tri sedmice u frižideru na temperaturi od 2°C. No, treba napomenuti da će on vrlo brzo izgubiti na vrijednosti, odnosno neće imati isti okus i miris ukoliko se duže vrijeme skladišti. Takođe, prije skladištenja ga nemojte u potpunosti očistiti od korijenčića niti prati jer će kraće trajati.

Recept s mladim lukom

Za kraj vam donosimo jedan brzi i zdravi recept s mladim lukom koji može poslužiti kao inspiracija za doručak.

Sastojci:

2 jaja

1 čajna kašičica maslinovog ulja

1 mladi narezani luk

150 g narezanih šampinjona ili paprike

10 g naribanog cheddar sira

prstohvat soli i papra

Priprema:

Na maslinovom ulju pirjajte šampinjone dok ne omekšaju, potom dodajte mladi luk i još malo propirjajte.

Zatim dodajte jaja, začinite i napravite omlet.

Kako ga vi najradije konzumirate? Pišite nam u komentaru ispod teksta!

